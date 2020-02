Tăriceanu: Doar cine a lucrat în Guvern înțelege catastrofa anticipatelor

Șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat duminica seara la Romania TV ca organizarea de anticipate ar aduce „haos” in Romania si s-ar ajunge la o „catastrofa” pentru ca totul se va bloca in administratie.

„Problema anticipatelor. Ce se intampla? Nu ideea este cea care trebuie sa ridice marea problema. Problema in Romania este procedura care trebuie parcursa si care dureaza 4 luni de zile. Timp in care in Romania se instaureaza haosul: tara nu mai este guvernata, guvernul are putere limitata. Ce sa se mai ocupe de pensii? Nu mai are cum, chiar daca ar vrea. Toata administratia centrala si locala se va bloca. Asta este o catastrofa pe care cei care n-au lucrat la nivel inalt in Guvern nu o pot intelege si evalua. Dintre oamenii politici, l-am vazut doar pe fostul presedinte Basescu spunand acest lucru, ca anticipatele sunt o catastrofa, trebuie sa intelegem consecintele. D-asta spune Orban ca 'Asta e'. De pe valul pe care e acum (PNL) e usor sa pornesti la vale si nu stii unde te opresti”, a zis Tăriceanu.