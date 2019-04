Tăriceanu, după amânarea moțiunii anti-Toader: Nu trebuie o justificare / Nu o să votez împotriva lui

Moțiunea simplă din Senat împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, s-a amânat pentru a treia oară, au decis luni liderii grupurilor politice senatoriale, după o discuție contradictorie în conducerea Senatului.

Întrebat de ce s-a amânat votul din Senat, pentru a treia oară la rând, liderul Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a spus după ședința Biroului Permanent că nu trebuie să dea explicații.

„Nu trebuie o justificare, că aici nu stăm să îi întrebăm pe fiecare ce justificări au. Propunerea făcută a fost supusă votului, s-a aprobat, comitetul liderilor discută”, a spus liderul Senatului.

„Am văzut titlul moțiunii și am văzut că acolo e vorba de o condamnare definitivă și am glumit puțin și am zis că înseamnă că nu mai avem ce să dezbatem, dar colegii au făcut această propunere să dezbată liderii de grup și puteți să îi întrebați”, a adăugat acesta.

Potrivit senatorului PNL Alina Gorghiu, votul va avea loc, cel mai probabil, pe 6 mai, pentru că până atunci nu mai sunt programate ședințe ale plenului Senatului.

Șeful ALDE a spus că nu a discutat cu Tudorel Toader despre o eventuală demisie a acestuia.

Întrebat cum vor vota senatorii ALDE la moțiunea anti-Toader, Tăriceanu și-a exprimat punctul personal de vedere: `Nu am să votez împotriva niciunui ministru al acestui Guvern`.

Moțiunea simplă era programată să fie discutată azi, de la ora 16.00, în plenul Senatului.

La prima programare a moțiunii nu a putut să ajungă Toader în plenul Senatului și a fost amânată, iar la a doua ședință nu a fost cvorum.

