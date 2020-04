Tăriceanu, ENERVAT de Guvernul Orban: 'Refuză orice discuție! După Paște, ne întoarcem, treptat, la muncă?'

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pledează pentru reluarea treptată a activităţii, posibil după Paşte, şi solicită Guvernului să asigure măşti, la preţuri accesibile, pentru protecţie.

"Am fost unul dintre primii care am spus că este nevoie de izolare la domiciliu ca măsură de limitare a răspândirii virusului. Nu pentru că aş fi doctor, ci pentru că am văzut ce au făcut alţii la care pandemia era cu un pas sau doi în faţa noastră. Guvernanţii noştri au luat măsura târziu, ceea ce a produs probabil alte zeci de focare de infecţie. Vreau să fiu tot printre primii care spune că trebuie să ne reîntoarcem la muncă. Nu spun că trebuie să ne reîntoarcem mâine, dar spun că trebuie să ne facem planuri să ne reîntoarcem cât mai curând. Mă enervează că guvernanţii refuză orice discuţie pe acest subiect: care sunt cele mai bune măsuri pe care le putem lua pentru ca după Paşte să ne întoarcem, poate treptat, la muncă?", a scris joi Tăriceanu, pe Facebook.

Potrivit senatorului ALDE, pentru ca oamenii să iasă din case şi la muncă, guvernanţii trebuie să se asigure că aceştia îşi pot cumpăra măşti de protecţie la preţuri decente.

"Dar pentru ca noi să ieşim din case şi la muncă, guvernanţii trebuie (...) să se asigure că putem să cumpărăm, la un preţ decent, măşti de protecţie. Ar fi frumos să ni le pună ei la dispoziţie, măcar până la chenzină, dar nu avem aşteptări de la ei. Mai ţineţi minte cum ne spuneau la începutul crizei că măştile de protecţie trebuie să le purtăm doar dacă avem simptome, iar în rest nu trebuie să le purtăm, pentru că nu ne protejează? (...) Pentru că nu aveau măşti să dea personalului medical! Acum firmele lor şi ale prietenilor lor au început să aducă materiale de protecţie şi...surpriză! - măştile sunt foarte bune pentru protecţie personală. Atâta doar că ele se vând la un preţ echivalent greutăţii lor în aur! Nu vreau să-mi închipui că sunt atât de cinici încât să ne oprească să mergem la muncă doar pentru că nu sunt capabili să găsească măşti", a adăugat Tăriceanu.

De asemenea, el a susţinut că trebuie găsite, împreună cu angajatorii şi autorităţile locale, cele mai bune soluţii de protejare pe traseul de acasă la muncă şi înapoi.

"Să termine cu joaca de-a testele şi să înceapă să testeze serios. În rest, îi îndemn pe guvernanţi să aibă mai multă încredere în români, pentru că aproape toţi sunt conştienţi că revenirea la muncă nu înseamnă revenirea la normalul pe care îl ştiam. Vom mai trăi încă multe luni cu masca pe figură, pentru că cel mai probabil aşa va arăta 'normalul' în acest an, a mai arătat Tăriceanu.