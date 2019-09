Tăriceanu i-a lăsat 'moștenire' lui Meleșcanu o reformă istorică

Șeful ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat luni in plenul Senatului, in ultimul sau discurs ca presedinte al forului, ca viitorul numar doi din statul roman trebuie sa aiba grija sa ofere Senatului un nou rol. Teodor Melescanu (ALDE) a acceptat luni oferta PSD sa candideze la sefia Senatului.

„Celor care vin dupa mine le spun ca nu am raspuns cu privire la rolul Senatului in viitor astfel incat sa nu mai existe suprapunere de prerogative si atributii intre Senat si Camera Deputatilor. Vorbim mereu de necesitatea unei reforme constitutionale dar fiecare se refera la Presedintele Romaniei. Eu cred ca trebuie sa desemnam care va fi rolul Senatului in viitor, Senatul trebuie sa fie unul care sa arate ca ne adaptam schimbarilor, il vad ca o camera de reprezentare a comunitatilor locale, avem mai multe exemple in Europa in acest sens”, a declarat Tariceanu.

