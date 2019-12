Tăriceanu, mesaj direct pentru Iohannis: 'Despot luminat, nu cu votul nostru'/ Liderul ALDE cere oprirea războiului politic

„Să ne băgăm săbiile în teacă și să începem pregătirea ogorului dacă vrem să avem o recoltă sănătoasă“. Este ideea principală a unui articol opinie publicat de Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE, pe cotidianul.ro. Tăriceanu susţine că trebuie să se iasă din logica războiului politic, pentru a se construi, iar tentaţia PNL de a acapara toată puterea este nocivă. Liderul ALDE critică şi PSD pentru decizia de a avea propriul candidat la preşedinţie şi pentru că ar fi încercat să-şi distrugă foştii parteneri.

Editorialul semnat de Călin Popescu Tăriceanu:

„Am trecut și de alegerile prezidențiale. Nu este cazul de șampanie, chiar dacă regulile politeții impun ca noul președinte să fie felicitat pentru câștigarea alegerilor. Mi-a atras atenția și reamintesc însă, ceea ce, în seara alegerilor, noul președinte a promis : că va fi un președinte al tuturor românilor. Este angajamentul de la care nu poate abdica dacă vrea ca, măcar în această ultimă șansă, să fie adevăratul tip de președinte de care românii au nevoie.

Se va fi lepădând astfel măcar de ceea ce a fost modelul de alegeri bazat pe diviziune, inventat încă din vremurile campaniilor lui ”Petrov”. Căci și acum, în zilele care abia au trecut, românii au fost instigați unii împotriva altora, s-a folosit invenția demonului ”ciuma roșie” și s-au tușat linii de separație profunde între români. Cred însă că esența machiavelismului „scopul scuză mijloacele” nu ar trebui aplicată și în politică. Căci o campanie bazată pe divizarea populației, pe violență și intoleranță accentuate, va lăsa urme care se vor manifesta în societate mult după închiderea urnelor și anunțarea rezultatelor. Iar câștigătorul va trebui să guverneze peste o țară divizată și debusolată, cu cetățeni care și-au pierdut încrederea, cu cetățeni care votează doar „împotrivă” și niciodată ”pentru” ceva. Și atunci ce folos câștigul dacă ajungi să prezidezi peste o națiune în ruine?

Acum, după închiderea competiției oficiale, e timpul ca și câștigătorii, și cei care au pierdut, să se așeze cu calm și să tragă concluziile.

Lecția înfrângerii.

PSD-ul a plătit din cauza propriului ego: suntem un partid prea mare ca să nu avem candidat. Era clar că stânga nu avea un bazin electoral suficient de mare cât să obțină un scor bun. Au spus-o toți cei care cunosc cât de cât evoluția demografiei electorale. În plus, echipa Dăncilă a făcut greșeli majore. Și cred că prima și cea mai mare a fost încercarea de a distruge ALDE, după ce am anunțat ieșirea de la guvernare. A fost pasul care a dus la căderea Guvernului și apoi, de voie, de nevoie, la instalarea unui nou Guvern. Nu înțeleg nici acum: ce se aștepta dna Dăncilă să facem în momentul în care a acceptat să atace ALDE în felul în care a făcut-o? Să-i predăm partidul, la bucată?

„Semeni vânt, culegi furtună”. E ceva ce trebuia să știe fără consultanță. Am răspuns pe măsură: am dat-o jos. Am arătat ce putem face când suntem amenințați. A fost reacția normală, de supraviețuire, și nu neapărat o răzbunare. Așa cum a urmat apoi reacția normală (și nicidecum un gest de oportunism) de a nu arunca țara într-o criză politică în prag de iarnă, și de a vota pentru Guvernul Orban.

Lecția câștigătorilor.

Revenind. Am depășit, cu toții, aceste momente. Și noi, și toți ceilalți, de acum cred că este momentul să ne băgăm săbiile în teacă și să începem pregătirea ogorului dacă vrem să avem o recoltă sănătoasă.

Este esențial ca cei care au câștigat alegerile să renunțe la strategia divizării românilor și, mai mult, să găsească teme care să-i aducă împreună.

Despre noi, cei din ALDE, știu și vă asigur că vom fi ceea ce în Marea Britanie se numește ”opoziție loială”. Loială INTERESELOR CETĂȚEANULUI!

Suntem gata să votăm și să susținem inițiative ale adversarilor noștri politici în măsura în care ele sunt bune pentru români. Și garantez că vom respinge orice inițiative care pot însemna încălcări ale drepturilor și libertăților cetățeanului. Este crezul după care ne vom ghida.

Mai departe însă, pentru că vorbeam despre măsurile care să „însămânțeze” ogorul, cred că este nevoie, și vom căuta să găsim o cale de cooperare pe următoarele politici mari:

REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE.

Nu mai este acceptabilă subdezvoltarea în care ne zbatem!

Nu mai este acceptabil să plimbăm hârtii de la un birou la altul și să ne căciulim sau să șpăguim pentru autorizații sau adeverințe.

Legislația trebuie simplificată, deciziile descentralizate și administrația digitalizată.

Este necesară urgent o reformă a administrației bazată pe descentralizare și debirocratizare.

MARILE PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

Trebuie continuate/ demarate.

Trebuie ca la finalul celui de al doilea mandat al actualului președinte cele 3 provincii istorice românești să fie legate cel puțin de câte o autostradă.

Nu mai schimbați traseele lor în funcție de cine e ministru!

Nu promiteți și nu programați mai mult decât aveți bani la buget sau aport de fonduri europene. Lucrările care încep fără să aibă bugetarea necesară nu fac decât să distrugă companiile care câștigă lucrările.

Și nu, NU scoateți de pe lista priorităților Strategia Dunării, pentru că este cea mai mare infrastructură pe care România o are. In mod natural!

EDUCAȚIA

Cred că putem agrea cu toții că nu fondurile sunt principala lipsă din educație. Văd că la actuala rectificare Ministerul Educației cedează aproape 2 miliarde de lei pe care nu i-a putut cheltui. Mai grav decât lipsa de fonduri sunt modificările permanente care sunt făcute în mijlocul anilor școlari, modificări care derutează elevi, părinți și profesori.

Un embargo asupra acestor modificări legislative trebuie făcut în asemenea fel încât un elev care începe anul școlar sub o anumită legislație trebuie să termine anul școlar cu aceleași reguli și nu cu altele.

Trebuie să cădem de acord cum redăm autoritatea cadrelor didactice. Trebuie să găsim soluții din acest secol care, pe de o parte, să nu îngrădească libertatea elevilor dar care, pe cealalată parte, să dea puteri mărite profesorilor. Împreună cu părinții și cadrele didactice aceste măsuri pot fi găsite.

SISTEMUL DE SĂNĂTATE

Sunt imperios necesare decizii importante. Oamenii așteaptă spitalele regionale și este obligatoriu ca noul noul guvern să continue acest program. Iar noul președinte să aibă grijă să se și concretizeze acest demers. Lecția societății civile, #noi construim un spital, trebuie înțeleasă în profunzime: se poate!

SISTEMUL DE JUSTIȚIE

Întărirea sistemului de justiție trebuie să continue. Judecători independenți, motivați financiar și social trebuie să fie la baza sistemului. Procurorii care își bazeze acuzațiile pe probe și nu pe informații trebuie încurajați și promovați. Să admitem că și ei sunt supuși greșelii este rațional, motiv pentru care Secția de investigare a infracțiunilor din Justiție trebuie operaționalizată de îndată prin numirea de către CSM a unui șef. Poate noul președinte va prezida o ședința CSM la care se va face acest lucru necesar.

Însă lupta împotriva corupției nu trebuie să sacrifice drepturile și libertățile cetățeanului! Dimpotrivă, trebuie să le întărească. Nu încătușarea trebuie să fie prioritatea, ci recuperarea prejudiciului.

MCV. Acest mecanism nu este acceptabil să mai continue. Și dacă, totuși, el este menținut, atunci trebuie mers în față instanțelor internaționale pentru a-l opri, pentru că devine un mecanism discriminator!

POLITICA EXTERNĂ

Trebuie să ne concentrăm în principal pe dimensiunea economică.

UE rămâne principalul partener al nostru dar va trebuie să deschidem ochii către țările africane și cele din Asia de sud-est, care pot fi parteneri importanți. Atât pentru produsele românești cât și ca sursă de forță de muncă calificată pentru societățile comerciale autohtone.

NU mai este acceptabil să nu intrăm în Spațiul Schengen în anul 2020. Acest protecționism mascat al unor țări din Uniune trebuie să înceteze!

REFORMA CONSTITUȚIONALĂ

Chiar dacă nu este cea mai importantă prioritate va trebuie să ne gândim la o reconstrucție a instituțiilor politice, la clarificarea mecanismului de guvernare a țării, statutul imunităților de la președinte la parlamentari, finalizarea reformei electorale care să încurajeze participarea dar să nu creeze discriminări.

Sunt 7 direcții de politici mari care cred că sunt absolut necesare pentru a putea recreiona sistemul românesc.

În final, o judecată justă a temei alegerilor anticipate. Credeți că asta vor românii? Să intre într-o nouă campanie electorală? Să discutăm, din nou, despre cine cum e, în loc să discutăm despre cu ce, sau cum, și, mai ales, să ne unim să facem?

Eu cred că prioritățile oamenilor sunt altele. Și mai cred că nimeni nu pățește nimic dacă avem alegeri la termen.

Înțeleg dorința celor care au câștigat ultimele alegeri de a profita de moment și a prelua toată puterea, dar, oare, de asta are nevoie democrația din România? De concentrarea tuturor pârghiilor de putere în mâinile a puțini? De ștergerea de pe harta politicii a partidelor de opoziție? De întoarcerea la conceptul de “despot luminat”?

Nu cu votul nostru!“