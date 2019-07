Tăriceanu, primul atac la Iohannis din postura de candidat: 'În afară de faptul că și-a aruncat paltonul pe mașină, nu am reținut alte gesturi'

Călin Popescu Tăriceanu lansează primul atac la Klaus Iohannis, din noua sa postură de candidat ALDE la alegerile prezidenţiale. Preşedintele Senatului afirmă că va face tot ce este necesar ca Iohannis să nu mai rămână încă 5 ani la Cotroceni, pentru că mandatul acestuia a fost un eşec.

"Având în vedere modul în care actualul președinte a reprezentat România, nu cred că mai merită să i se acorde un alt doilea mandat. A abandonat rolul de mediator, a închis ochii și chiar a încurajat abuzurile procurorilor. Nu a fost capabil să reprezinte interesele României la Consiliul European. Nu a făcut mai nimic decât vizite externe costisitoare, cu cheltuieli nejustificate atâta timp cât nu au adus rezultate. Nu am avut nici măcar un președinte care să spunem că s-a distins prin acțiunile de politică externă. În afară de faptul că și-a aruncat paltonul pe mașină, nu am reținut alte gesturi remarcabile care să marcheze mandatul de președinte. Noi vom face tot ceea ce este necesar ca domnul Iohannis să nu mai rămână la Cotroceni. Din păcate, am văzut care este decizia celor din PSD și lucrul acesta nu pot decât să îl regret", a declarat Tăriceanu, într-o conferinţă de presă.