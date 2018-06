Tăriceanu: Procurorii râmân, în continuare, independenţi

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat vineri seara, la un post de televiziune, în contextul deciziei luate de Curtea Constituţională în cazul Kovesi, că procurorii vor rămâne, şi în continuare, independenţi, fiind subordonaţi ierarhic doar procurorului de rang superior.

"Nu se schimbă nimic în modul de funcţionare al procurorilor. Procurorii rămân, în continuare, să fie independenţi, ei sunt subordonaţi ierarhic procurorului de rang superior, dar nu ministrului. Ministrul (Justiţiei, n.r.) nu poate interveni în niciun fel - nici până acum, nici de acum înainte, în dosarele pe care ei le instrumentează. Deci, în această privinţă nu există niciun fel de ingerinţă a vreunui factor politic. Dacă un procuror consideră că cineva i-a dat un ordin, să spunem ministrul - care nu are voie să dea ordine - dacă cineva are o ingerinţă în dosarul lui, el (procurorul, n.r.) se poate adresa secţiei de procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii, care este garantul independenţei justiţiei", a spus preşedintele Senatului, invitat la o emisiune a postului Digi 24.Întrebat ce se va întâmpla dacă preşedintele Klaus Iohannis va temporiza adoptarea unei decizii referitoare la procurorul şef al DNA, Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că şeful statului trebuie să respecte deciziile Curţii Constituţionale, ca un garant al Constituţiei."Nu cred că preşedintele va juca pe această coardă subţire (a temporizării luării unei decizii, n.r.), pentru că preşedintele are un rol extrem de important constituţional. El este garantul respectării Constituţiei. Şi garantul respectării Constituţiei nu se poate juca cu deciziile Curţii Constituţionale. (...) Omul politic care este preşedintele, trebuie, până la urmă să se gândească că totuşi Constituţia este mai puternică în anumite situaţii decât opţiunile sale politice. Sigur că nu ştiu cum va proceda, dar eu mă raportez la modul, nu ideal, hai să-i spunem normal, în care preşedintele trebuie să funcţioneze într-o atare situaţie", a apreciat Tăriceanu.Pe de altă parte, preşedintele Senatului a arătat că trebuie să se revină "într-o logică normală de funcţionare şi colaborare instituţională", în contextul în care România va prelua, la începutul anului viitor, preşedinţia Consiliului European.