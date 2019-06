Tăriceanu, stupefiat de cazul fetiței din Mehedinți: 'Cu adevărat am ajuns republica procurorilor, nimeni nu mai poate tăgădui asta'

Mă număr printre românii stupefiați și emoționați de drama micuței Sorina, de acum celebrul caz de la Baia de Aramă, susține Călin Popescu Tăriceanu, într-o postare pe Facebook, care condamnă comportamentul procurorului și prezența mascaților la un caz de adopție.

„Ca părinte știu ce înseamnă delicatețea unui suflet de copil, iar adopțiile întotdeauna îmbracă forme dificile pentru micuții care își schimbă peste noapte personajele din preajmă, căminul unde viețuiesc, orașul etc. Nu am să mă pronunț față de profunzimile acestui caz, pentru că nu le cunosc și sunt convins că alții o vor face – trebuie să o facă! – mai bine decât mine. Plus de asta, văd tot mai mulți încercând să-și extragă capital de imagine din drama copilului.

