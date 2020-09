Tăriceanu sugerează că NU își va da copilul la școală, din cauza hosului generat de Guvern: 'Mi-am luat țeapă!'

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că a urmărit conferința de presă a miniștrilor Educației și Sănătății în speranța că o să vadă un plan pentru deschiderea școlilor: „Mi-am luat țeapă. După bâlbele celor doi cred că Tudor va mai sta un an la grădiniță”.

„Am urmărit conferința de presă a miniștrilor Educației și Sănătății în speranța că o să văd un plan pentru deschiderea școlilor. Mi-am luat țeapă! În loc de soluții am asistat la aceeași acțiune de propagandă găunoasă în care Guvernul Orban excelează”, scrie pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu.

El afirmă că a înțeles că nu sunt tablete pentru învățământ online, nu sunt măști pentru copii și profesori, că s-a renunțat la declarația pe propria răspundere a părinților, „(o lecție pe care o avem de învățat: și niște guvernanți proști cedează la presiune publică”, dar și că decizia despre cum va începe școala se amână.

„Devine destul de vizibil că Orban și ai lui încearcă să se spele pe mâini și pasează răspunderea către autoritățile locale, în ceasul al 24-lea! Ce nu am înțeles? Ce înseamnă 'zona de izolare pentru copiii care au simptome'? Care vor fi urmările psihice pentru copiii care vor fi izolați în aceste 'camere de pedeapsă'? Dacă în acea 'cameră de pedeapsă' vor fi 10 copii, dintre care 9 au doar o răceală și unul are COVID-19, ce șanse au cei 9 să nu se infecteze? De ce nu iau în calcul reducerea numărului de ore și cum se gândesc ei că niște copii de 7-8 ani vor putea să stea cu masca pe față 5-6 ore? De ce nu iau în calcul începerea școlii la ore diferite pentru a gestiona aglomerația de început și să aibă pauzele în intervale diferite? Am pierdut mai bine de o oră în speranța că mă vor convinge să-mi trimit copilul cel mic în clasa pregătitoare. Dar după bâlbele celor doi cred că Tudor va mai sta un an la grădiniță”, conchide liderul ALDE.