Tăriceanu vrea să ştie costurile şedinţei foto pe care a făcut-o Iohannis la Palatul Cotroceni

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, candidat al acestei formaţiuni politice la alegerile prezidenţiale, a criticat, luni, faptul că şeful statului, Klaus Iohannis, ar fi avut o şedinţă foto la Palatul Cotroceni pentru campania electorală şi solicită să fie făcute publice costurile.

"Se pare că, pentru prima oară în mandatul de preşedinte, dl Iohannis a fost de găsit la locul de muncă în weekend. Să nu ne bucurăm prea devreme, însă. Domnia sa nu a stat la slujbă ca să muncească. A stat la pozat. După toate probabilităţile, dl preşedinte foloseşte sediul instituţiei pentru treburi personale, mai exact pentru setul de fotografii electorale, care urmează să devină curând postere şi bannere. Nu am auzit de un asemenea precedent în ultimii 30 de ani din partea vreunui alt politician", a scris Tăriceanu pe pagina sa de Facebook Preşedintele ALDE întreabă, "de curiozitate", dacă se poate închiria cu ora Palatul Cotroceni "în cazul în care şi alţi candidaţi şi-ar dori acelaşi cadru pentru afişe?"."Nu e mult de când un procuror general, reamintim, a fost demis pentru că ar fi folosit fără drept un bun al statului. Să foloseşti un palat încărcat de istorie, totodată sediu al celei mai înalte funcţii din stat, pentru şedinţe foto pe muzică de jazz o fi mai puţin blamabil? Dincolo de asta, e strigător la cer felul, stupefiant chiar, cum, în plină emoţie naţională provocată de tragedia de la Caracal, preşedintele Iohannis se pozează, râzând vesel, cu o adolescentă în braţe, apoi imaginile sunt difuzate public chiar de autorul lor. (Sper că nu unul plătit tot din bani publici pentru munca prestată în folosul preşedintelui ţării). Cum nu am auzit până acum de vreun protest ori de vreo explicaţie a Administraţiei Prezidenţiale vizavi de apariţia pozelor în spaţiul public, putem deduce că artistul fotograf a avut acordul dlui Iohannis", a adăugat Tăriceanu.El doreşte ca şeful statului să spună public "motivaţia acestui act"."Omeneşte putem înţelege dorinţa dlui Iohannis ca la final de mandat să aibă nişte fotografii care să-i aducă aminte de vremurile bune, dar nu înţelegem de ce trebuia să le facă 'noaptea ca hoţii'! De ce era necesar ca să pună în alertă întreaga administraţie a Palatului Cotroceni pentru un lucru care putea fi făcut în zilele lucrătoare? Ce era de ascuns în acţiunea dlui Iohannis în asemenea fel încât să justifice o acţiune în weekend? Solicităm dlui Iohannis să spună public motivaţia acestui act, costurile lui şi cine a plătit pentru el! Nu ne referim doar la costurile şedinţei foto, ci şi la costurile cu personalul de la Cotroceni care a fost nevoit să vină să-i deservească în weekend pe preşedinte şi fotograful favorit. Îi solicităm dlui Iohannis să profite de acest moment de sinceritate şi să spună public care au fost costurile cu promovarea ultimei (sperăm!!) sale cărţi şi de unde au fost acoperite aceste costuri", a mai scris Tăriceanu.Potrivit liderului ALDE, "poporul român are dreptul să ştie dacă presedintele lui foloseşte fonduri ascunse pentru a-şi face campanie şi ar fi frumos ca poporul să ştie şi de ce o face într-un moment atât de nepotrivit".