Tarifele de parcare din municipiul Bistrița vor fi majorate cu procente între 33 şi 100%

Tarifele pentru parcările cu plată şi parcările de reşedinţă din municipiul Bistriţa vor fi majorate cu procente cuprinse între 33 şi 100%, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi, în şedinţă ordinară, de Consiliul Local.

Noile tarife vor fi aplicate încă din luna noiembrie pentru parcările cu plată, unde tariful pentru o jumătate de oră a fost dublat de la un leu la doi lei, cel pentru o oră de staţionare a crescut cu 50%, de la doi lei la trei lei, iar tariful pentru o zi a fost majorat de la 15 lei la 20 lei, potrivit Agerpres.

Pentru parcările de reşedinţă, bistriţenii vor plăti cu 33% în plus, de la 180 lei pe an la 240 lei pe an, noile tarife urmând să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2022.

Consilierii locali ai USR, PSD şi PMP au încercat să obţină o amânare a acestui proiect de hotărâre, invocând inclusiv dificultăţile financiare cu care se confruntă populaţia, în contextul majorărilor de preţuri la alimente, gaze naturale şi energie electrică, însă primarul Bistriţei, Ioan Turc (PNL), a calificat acest demers drept "politicianist".

Propunerea de amânare a proiectului nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptată.

În raportul care însoţeşte proiectul de hotărâre, se menţionează că tarifele de parcare au fost reanalizate, "fiind necesare venituri pentru realizarea unor investiţii pe care municipalitatea şi le propune cu privire la amenajarea în cel mai scurt timp a unor parcări etajate în diferite zone ale municipiului pentru a contracara diminuarea locurilor de parcare ce va interveni odată cu modernizarea arterelor principale de circulaţie".

Tarifele parcărilor amenajate pe domeniul public al municipiului Bistriţa nu au mai fost modificate din anul 2018.

În municipiul Bistriţa, la ora actuală, sunt amenajate puţin peste 10.000 de locuri de parcare de reşedinţă, ocupate în procent de 93,6%, şi 1.288 de locuri de parcare publice cu plată.