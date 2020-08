'Țarul' de la Kremlin nu ia prizonieri - Alexei Navalnîi, ultimul pe listă. Ce au pățit opozanții lui Putin de-a lungul timpului

Vestea că principalul opozant al lui putin_192.html">Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, ar fi fost otrăvit, a căzut ca un trăznet însă politica de intimidare și teroare a Kremlinului nu este o noutate. Alexei Navalnîi nu este decât ultimul pe lista celor care care și-au riscat viața și chiar au murit înfruntâdu-l pe puternicul țar de la Moscova. O simplă enumerare a victimelor lui Vladimir Putin ar trebui să le dea de gândit viitorilor opozanți. Țarul de la Kremlin nu ia prizonieri.

Anna Politkovskaia

Anna Politkovskaia a fost fiica unui diplomat sovietic de origine ucraineană acreditat la Organizația Națiunilor Unite. A absolvit la Moscova studiile de jurnalism și și-a început cariera la cotidianul Izvestia. După iunie 1999, scrie articole pentru Novaïa Gazeta, varianta on-line.

După anul 2000 a intrat în vizorul autorităților în urma unor de articole și cărți critice la adresa regimului de la Kremlin. În 2001 s-a refugiat mai multe luni în Austria, după ce a primit amenințări prin email. În mesaje se afirma că un ofițer de poliție, pe care îl acuzase de comiterea unor atrocități contra civililor, avea intenția să se răzbune. Acesta, Serghei Lapin, a fost pus sub acuzare în 2002, cercetările au fost abandonate în anul următor, dar au fost reluate în 2005. Serghei Lapin a fost condamnat la 11 ani de închisoare.

Politkovskaia s-a angajat în mai multe acțiuni de apărare a victimelor războaielor din Cecenia. Vizitează spitale și campusuri de refugiați, intervievând militari ruși și civili ceceni. În articolele sale, aduce critici violente și bine documentate abuzurilor comise de forțele de intervenție ruse asupra populației civile și critică tăcerea ultimilor doi prim-miniștri ceceni, Ahmad Kadîrov și fiul său Ramzan, amândoi susținuți de Moscova.

În septembrie 2004, în timp ce zbura spre Beslan pentru criza ostaticilor, își pierde pe neașteptate cunoștința. Avionul se întoarce imediat pentru a fi internată în spital. Se presupune că ar fi vorba de otrăvire, dar întâmplarea nu a fost niciodată cercetată.

În ultima sa operă, "Dureroasa Rusie", apărută în septembrie 2006, un veritabil rechizitoriu al politicii lui Vladimir Putin și a Rusiei de azi, ziarista prezice "dacă va izbucni o revoluție în Rusia, nu va fi nici portocalie, nici de catifea, ci roșie ca sângele".

Anna Politovskaia a fost găsită moartă în 7 octombrie 2006, în fața ascensorului blocului în care locuia. Poliția a găsit un pistol Makarov și patru gloanțe lângă cadavru. Se pare că fusese ucisă de un asasin plătit, dar cel care l-a trimis a rămas necunoscut.

Boris Berezovsky

Inginer și matematician, membru al Academiei Ruse, Boris Berezovsky a fot un oligarh rus care s-a opus președitelui Putin în anii 2000. El a făcut o avere imensă în perioada tulbure a anilor 90 iar în 1997 revista Forbes estima averea sa la 3 miliarde de dolari. După declanșarea unei anchete împotriva sa, s-a refugiat la Londra.

În 2013, ciuda măsurilor draconice de securitate, a fost găsit mort spânzurat cu propria cravată. Medicii legiști nu au găst alte semne de violență, moartea sa rămânând un mister chiar daca toate indiciile duc la Moscova.

Aleksandr Litvinenko

Fost ofițer al serviciilor secrete ruse FSB (fostul KGB) specializat în crimă organizată, Litvinenko și alți câțiva ofițeri ai FSB și-au acuzat superiorii în mod public pentru ordinul de asasinare a lui Boris Berezovsky. Litvinenko a fost arestat în martie 1999 sub acuzația de a-și fi depășit atribuțiile. A fost achitat în noiembrie 1999 și re-arestat din nou după care acuzațiile au fost retrase în 2000. S-a refugiat cu familia sa în Londra unde i s-a acordat azil politic. În Regatul Unit a lucrat ca jurnalist, scriitor și consultant pentru serviciile secrete britanice.

În timpul șederii la Londra, Litvinenko a scris două cărți: Blowing Up Russia: Terror from Within și Lubyanka Criminal Group, în care a acuzat serviciile secrete ruse de amplasarea unor bombe în apartamente și alte acte de terorism. De asemenea l-a acuzat pe Vladimir Putin ca fiind cel care a ordonat asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaya.

Pe 1 noiembrie 2006 s-a îmbolnăvit subit iar moartea a survenit în câteva săptămâni, când se afla pe patul de spital. Cauza morții a fost otrăvirea prin ingestie de poloniu. Rusia a refuzat să-l extrădeze în Regatul Unit pe principalul suspect, Andrey Lugovoy, ceea ce a dus la răcirea considerabilă a relațiilor dintre cele două țări.

Pe patul de moarte l-a acuzat în mod direct pe Vladimir Putin pentru asasinarea sa însă moartea lentă, în văzul tutror, a avut darul de a băga spaima în opoziția rusă.

Boris Nemțov

În anii 1990 era unul dintre tinerii politicieni fără trecut comunist. La doar 32 de ani, Nemţov devenea, în 1991, cel mai tânăr guvernator al noii Rusii.

În regiunea Nijni Novgorod, până atunci puternic izolată din cauza producţiei şi cercetărilor militare, tânărul guvernator a introdus reforme liberale, luate drept model mai târziu în guvernul de la Moscova. La vârsta de 36 de ani devenea vicepremier, considerat posibil succesor al lui Boris Elţîn - primul preşedinte ales în mod democratic al Rusiei însă puterea a fost preluată de Vladimir Putin. Iniţial, Nemţov a căutat o alianţă cu Putin, pentru ca la scurt timp să intre în opoziţie cu partidul său "Uniunea Forţelor de Dreapta". În 2004 a sprijinit "Revoluţia portocalie" din Ucraina, devenind mai târziu consilier al preşedintelui liberal Viktor Iuşcenko - deloc pe placul conducerii de la Moscova şi a lui Putin.

Pe 27 februarie 2015 Boris Nemţov, însoţit de tânăra sa prietenă ucraineană, tocmai se întorcea acasă de la un restaurant, traversând un pod din apropierea Kremlinului. O maşină în care se aflau patru persoane a oprit chiar în vecinătatea lor. Asasinul l-a împuşcat în spate cu câteva focuri de armă pe politicianul de opoziţie.

Cel care a supraviețuit

Serviciile lui Putin dau greș uneori dovadă fiind otrăvirea lui Serghei Skripal, fost ofțer GRU refugiat la Londra. Skripal era supraveghet de 5 ani de GRU și a fost otrăvit cu Noviociok, un agent neurotoxic utilizat de armata rusă. Norcul fostului spion sovietic a fost ploaia care a spălat clanța care fusese contaminată cu teribila otravă. Serghei Skripal și fiica sa Iulia au supraviețuit iar tentativa de asasinat a pus în dificultate regimul de la Kremlin.

Alexei Nvalnîi

Jurist, activist și politician rus, a căpătat popularitate în Rusia și în mass-media rusă și cea internațională, criticând corupția și regimul lui Vladimir Putin. El a organizat demonstrații de amploare promovând democrația și condamnând corupția politică din Rusia, „atacându-l” pe Putin și aliații săi. În 2012, The Wall Street Journal l-a descris pe Navalnîi ca fiind „omul de care Vladimir Putin se teme cel mai mult”.

După asasinarea lui Boris Nemțov a devenit principala voce a opoziției ruse. A fost victima anumerose șicane din parea autorităților fiid arestat și eliberat de nenumărate ori în baza celor mai variate acuzații.

Aleksei Navalnîi a fost internat joi într-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtătoarea sa de cuvânt califică drept "otrăvire", după ce avionul în care se afla acesta a aterizat de urgenţă.

Navalnîi, 44 de ani, este inconştient şi internat la terapie intensivă, după ce a început să se simtă rău în timpul zborului de întoarcere spre capitala rusă Moscova din oraşul siberian Tomsk, a precizat purtătoarea sa de cuvânt Kira Iarmuş.

După ce avionul a aterizat la Omsk, Navalnîi a fost dus la spital cu suspiciunea de otrăvire, a adăugat ea pe reţelele sociale Twitter şi Telegram.

"Presupunem că Aleksei (Navalnîi) a fost otrăvit cu ceva ce a fost pus în ceaiul său. Aceasta este singura băutură pe care el a consumat-o în această dimineaţă", a subliniat ea.

Iarmuş a făcut o paralelă cu un incident de anul trecut, în timpul căruia Navalnîi a manifestat o reacţie alergică acută care, potrivit medicilor, ar fi putut fi cauzată de o otrăvire cu o substanţă chimică necunoscută.

De remarcat că tote aceste asasinate (cu excepția lui Berezovsky) sau tentative de asasinat au fost făcute în văzul lumii pentru a da un exemplu celor care vor îndrăzni pe viitor să critice Kremlinul însă, cu totea aceste, curentul anti-Putin continuă să crească în Rusia.