Tatăl lui Neymar, revoltat de accidentarea dură a fiului său, în meciul PSG-Olympique Lyon

Tatăl lui Neymar a reacţionat cu furie pe reţelele de socializare, după ce fiul său a fost accidentat de Thiago Mendes la meciul PSG - Olympique Lyon, potrivit news.ro.

"Până când? Am vorbit atât de mult despre asta, am subliniat atât de mult acest exces de violenţă! De ce nu opreşti de la început, la primul, de ce să aştepţi 7, 8, 9 faulturi? Până când? Trebuie să ne uităm la VAR pentru a vedea că aceasta este o eliminare? Avem nevoie de VAR pentru a vedea o intervenţie atât de violentă? Trebuie cineva să fie rănit pentru a acţiona cu onestitate? Nu luăm măsurile necesare pe tot parcursul meciului, timp în care Neymar a suferit tradiţionalele zeci de faulturi, mereu violente. Asta încurajează astfel de jucători şi de atitudini. Continuăm şi fotbalul va pierde foarte mult... Până când victima va fi de vină? Depinde de cine controlează jocul, de cine are oportunitatea să protejeze... ahhh ... Ce putem face? Dumnezeu să aibă grijă de tine", a scris Neymar sr., pe Instagram, potrivit lequipe.fr.

În prelungirile meicului de la Paris, câştigat de Lyon cu 1-0, Neymar a fost faultat de Thiago Mendes, atacantul gazdelor părăsind terenul pe targă, cu dureri la glezna stângă şi cu ochii în lacrimi.

Mendes a primit iniţial cartonaşul galben, dar după ce arbitrul Benoît Bastien, care a condus şi meciul Young Boys Berna - CFR Cluj, a revăzut faza cu ajutorul VAR, mijlocaşul a fost eliminat, în minutul 90+8.

Mendes şi-a cerut scuze pe Instagram după meci: "Se întâmplă greşeli. Dar sunt aici pentru a-i cere sincer iertare lui Neymar!"

Atacantul echipei pariziene va fi supus, luni, unor investigaţii amănunţite pentru a se stabili gravitatea accidentării suferite.