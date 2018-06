Tatăl Simonei Halep, în al nouălea cer după ce fiica sa a triumfat la Roland Garros: 'Mi-a dat Dumnezeu un copil atât de minunat'

Tatăl Simonei Halep a avut un mesaj special de transmis după ce fata sa a triumfat sâmbătă la Roland Garros.

“În fiecare an am avut senzaţia că vrea cu orice preţ să vină acasă cu marele tofeu, mergeam la Paris cu gândul să câştigăm un Grand Slam, dar Dumnezeu a vrut ă ne dea astăzi şi iată că visul s-a îndeplinit. N-am apucat să vorbesc încă cu Simona, doar am făcut o poză cu trofeul, am luat-o în braţe. Nu e cea mai fericită zi din viaţa mea. Cea mai fericită a fost când m-am născut, că m-am născut cu noroc şi mi-a dat Dumnezeu un copil atât de minunat”, au fost primele cuvinte ale lui Stere Halep.