Taylor Swift și Cardi B au fost premiați la MTV Video

Taylor Swift și Cardi B se numără printre artiștii premiați luni noapte la Premiile MTV Video. Missy Elliott păstrează legătura trofeului Video Vanguard cu memoria lui Michael Jackson, dar aceasta nu a fost singura controversă a galei, arată Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.

Vedetele industriei muzicale s-au adunat luni noapte la Prudential Center din Newark, New Jersey, unde au fost acordate trofeele celei de-a 36-a ediții a Premiilor MTV Video Music.

Taylor Swift a primit două trofee pentru videoclipul "You Need to Calm Down".

Pe lista câștigătorilor s-au mai numărat și Ariana Grande (care nu a ajuns la spectacol), Cardi B, Shawn Mendes și Camila Cabello, Lil Nas X și Billy Ray Cyrus, ca și Jonas Brothers.

Gazda ceremoniei premiilor acordate în 2019 a fost Sebastian Maniscalco.

Printre cei care au urcat pe scenă pentru a susține recitaluri s-au numărat Swift, chiar în deschiderea spectacolului, alături de Lil Nas X, Lizzo, Jonas Brothers, Cabello, Mendes și alții.

Finalul a aparținut vedetelor originare din New Jersey, scena fiind ocupată de Queen Latifah, Naughty by Nature, Redman, Fetty Wap și Wyclef Jean.

Dintre invitații care au cântat nu au lipsit Miley Cyrus, Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Big Sean featuring A$AP Ferg, H.E.R., Normani și Ozuna.

Missy Elliott a primit Premiul Video Vanguard. Cu toate că pe site-ul oficial al MTV premiul este desemnat numai cu numele categoriei, în ultimul timp fiind discuții vii legate de sensul păstrării unei legături între distincție și Michael Jackson, Elliott a mulțumit pentru distincție folosind asocierea premiului cu fostul Rege al muzicii Pop, al cărui nume a devenit atât de controversat.

Controversată a fost și inventarea categoriei K-Pop, unde trupa BTS a fost premiată. Coreenii nu auy fost prezenți la ceremonie. Gestul de a prezenta o nouă categorie care recunoaște succesul muzicii pop din extremul orient la nivel internațional a fost interpretat de mulți critici ca o mișcare cu conotații rasiste, trupa BTS depășind în 2019 suscesul multor trupe americane, canadiene sau australiene, arată Variety.

Printre prezentatorii distincțiilor s-au numărat actori din serialul ”The Sopranos”, John Travolta, Lenny Kravitz, Billy Ray Cyrus, Jonathan Van Ness, Keke Palmer, Lindsey Vonn, Rick Ross, Salt-N-Pepa și Ice-T.

Primul premiu MTV Fashion Trailblazer acordat vreodată a mers la Marc Jacobs, designerul de al cărui nume sunt legate apariții ale unor celebrități muzicale precum Lady Gaga, Cardi B sau Nicki Minaj dar și campanii la care au participat Cher și Missy Elliott.

Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată aici https://people.com/music/mtv-vmas-2019-winners-list/