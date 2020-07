Team Ineos, cea mai mare echipă de ciclism, îşi schimbă numele înaintea Turului Franţei

Cea mai mare echipă de ciclism va deveni Grenadiers Ineos pentru Turul Franţei, fiind numită astfel după un nou model de maşină 4x4, ce va fi lansat în 2021, de către patronul grupului Ineos, miliardarul Jim Ratcliffe, informează BBC, potrivit news.ro.

Echipa va renunţa la culorile tradiţionale roşu şi negru pentru un tricou cu nuanţe de albastru, cu puţin mai mult de un an de la trecerea de la Team Sky la Team Ineos.

Ineos a anunţat recent că nu-i va reînnoi contractul cvdruplului campion al Turului Franţei, Chris Froome, scadent la finalul acestui an. Echipa nu a făcut public încă grupul de ciclişti care va participa la Marea Buclă, prevăzută să înceapă la 29 august.

Cu cel mai mare buget din ciclism, aproximativ 20 de milioane de lire sterline pe an (aproape 22 de miloane de euro), Ineos are cea mai puternică echipă din acest sport şi este din nou favorită să câştige ediţia din acest an a Le Tour, amânată din iulie de pandemia de coronavirus.

Columbianul Egan Bernal, 23 de ani, a câştigat anul trecut Turul Franţei, pentru echipa britanică.

Înainte de lansarea de anul viitor, Ineos doreşte să promoveze Grenadier, un nou SUV 4x4, maşină care va concura cu Land Rover şi cu altele din aceeaşi clasă. Totodată, compania îşi măreşte şi mai mult prezenţa în sponsorizări sportive, inclusiv în Formula 1 şi în America's Cup (iahting).

Ineos, în principal o companie chimică, este cea mai mare firmă privată din Marea Britanie, iar în 2018 a înregistrat un profit înainte de impozitare de două miliarde de lire sterline.