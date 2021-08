Teatrul Naţional 'Marin Sorescu' din Craiova deschide stagiunea estivală din 18 august în Grădina TNC

Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova va deschide stagiunea estivală miercuri, 18 august, cu cea mai recentă premieră a instituţiei - comedia "Face to face" de Peter Quilter, în regia lui Adrian Andone, arată News.ro.

Stagiunea estivală se va desfăşura în perioada 18 august - 12 septembrie, interval în care sunt programate 14 reprezentaţii în aer liber, în Grădina TNC, şi două ale spectacolului "Inimă şi alte preparate din carne" de Dan Coman, în regia lui Radu Afrim, la sala "Amza Pellea" a teatrului.

Producţia "Inimă şi alte preparate din carne" de Dan Coman, regia, video şi univers sonor Radu Afrim, scenografia Irina Moscu - câştigătoare a Premiului UNITER pentru "cel mai bun spectacol al anului 2020" se va juca sâmbătă, 21 august şi duminică, 22 august, de la ora 19.00.

Spectacolele în aer liber vor avea loc începând cu ora 21.00, în Grădina situată între Teatrul Naţional "Marin Sorescu" şi Universitatea din Craiova şi sunt programate astfel:

• Miercuri, 18 august - "Face to Face" de Peter Quilter, regia Adrian Andone

• Joi, 19 august - "Face to Face" de Peter Quilter, regia Adrian Andone

• Marţi, 24 august - "TOC TOC" de Laurent Baffie, regia Alexandru Boureanu şi Raluca Păun

• Miercuri, 25 august - "Playground", un spectacol de Raul Coldea

• Joi, 2 septembrie - "Unde mi-e sufletul?" după Marin Sorescu, regia Norbert Boda

• Vineri, 3 septembrie - "Unde mi-e sufletul?" după Marin Sorescu, regia Norbert Boda

• Sâmbătă, 4 septembrie - "Obsesii" de Claudiu Sfirschi Lăudat după texte de Margarita Karapanou, regia Yiannis Paraskevopoulos

• Duminică, 5 septembrie - "Obsesii" de Claudiu Sfirschi Lăudat după texte de Margarita Karapanou, regia Yiannis Paraskevopoulos

• Marţi, 7 septembrie - "Ultimul dans al libelulei" de Cornel Mihai Ungureanu, regia Florin Caracala

• Miercuri, 8 septembrie - "Ultimul dans al libelulei" de Cornel Mihai Ungureanu, regia Florin Caracala

• Joi, 9 septembrie - "Face to Face" de Peter Quilter, regia Adrian And one

• Vineri, 10 septembrie - "Face to Face" de Peter Quilter, regia Adrian And one

• Sâmbătă, 11 septembrie - "Gândeste-te la Africa" de Gordon Dryland, regia Alexandru Boureanu

• Duminică, 12 septembrie - "Gândeste-te la Africa" Gordon Dryland, regia Alexandru Boureanu

Spectatorii care deţin bilete la spectacolele anulate în stagiunea trecută sunt aşteptaţi la Agenţia teatrală pentru a le schimba cu bilete la spectacolele programate.

Biletele se pot achiziţiona de la Agenţia teatrală sau online, pe https://ebilet.tncms.ro/ebilet. Preţul biletelor este 45 de lei la Agenţia teatrală, şi 44 de lei pe platforma online. Elevii, studenţii şi seniorii beneficiază de reducere.