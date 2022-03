Teatrul 'Regina Maria' din Oradea invită publicul la spectacolul-recital 'Mozaic poetic orădean'

Teatrul "Regina Maria" din Oradea invită publicul pe 21 martie, la spectacolul-recital "Mozaic poetic orădean", organizat, cu intrare liberă, pentru a marca Ziua Internaţională a Poeziei, conform Agerpres.

Potrivit comunicatului instituţiei teatrale, recitalul va fi susţinut de către actorul Eugen Ţugulea, laureat al Galei Premiilor UNITER în anul 2016 cu Premiul special pentru o viaţă dedicată teatrului şi poeziei, împreună cu şapte poeţi orădeni, membri ai Uniunii Scriitorilor.Prin acest spectacol, Teatrul orădean propune spectatorilor o călătorie în universul liric, pentru a descoperi împreună puterea terapeutică a artei, care reuşeşte să confere armonie, speranţă şi echilibru."Poezia poate deveni o mantră, transformându-se într-o formă de meditaţie", se arată în comunicatul teatrului.Protagonistul evenimentului, Eugen Ţugulea, a mărturisit că, pentru el, poezia e o terapie."Eu când am probleme, de orice natură, pe care simt că nu le pot rezolva, le rezolv cu poezia. Pare ciudat şi pare aiurit, dar recitând o poezie încerc să o simt; simţind-o şi simţindu-mă, mă obligă la o anume concentrare; concentrându-mă pe poezie, problema pe care o am, a dispărut. Ea rămâne undeva acolo şi va reveni, dar atunci când mă doare pe mine şi mă frământă şi mă poate bulversa, ea se estompează. Şi poezia îmi aduce o anume linişte, din această cauză spun că e terapie. Poezia pe mine mă linişteşte, mă calmează. Zboară gândurile negre şi rămân cu imaginea poeziei", a spus Eugen Ţugulea.Tabloul poetic va fi completat, pe scenă, sub reflectoare, de către poeţii orădeni Paşcu Balaci, Ioan Moldovan, Ioan F. Pop, Lucian Scurtu, Alexandru Sfârlea, Traian Ştef şi Gheorghe Vidican.Seara poetică va avea loc pe 21 martie, de la ora 18,00, la Sala Arcadia. Intrarea este gratuită, pe bază de invitaţie, în limita locurilor disponibile.Ziua mondială a poeziei este marcată anual la 21 martie, ca urmare a aplicării unei decizii a UNESCO, emisă în timpul celei de-a 30-a sesiuni susţinute la Paris, în perioada octombrie-noiembrie 1999.