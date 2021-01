TechAngels România a investit aproximativ 4 milioane de euro în 75 de startup-uri, în 2020

TechAngels, cea mai mare reţea de investitori de tip angel din România, a investit pe parcursul anului 2020 aproximativ 4 milioane de euro în 75 de startup-uri, 60 dintre acestea fiind intrări complet noi în portofoliul asociaţiei în timp ce restul de 15 au beneficiat de aportul investitorilor şi în anul 2019, informează un comunicat al grupului.

În prezent, portofoliul TechAngels include 175 de startup-uri din domenii diverse, toate fiind însă concentrate pe soluţii bazate pe tehnologie, potrivit agerpres.ro.

"Cea mai importantă tendinţă din anul trecut a fost, pentru mine, diversificarea. Pe lângă intensificarea activităţii noastre, în sensul că am întâlnit peste 200 de startup-uri, triplând practic numărul de întrevederi şi pitch-uri, am susţinut domenii noi, care au potenţial. Mi s-a părut mai evident modul în care soluţiile tech ajung în mai toate industriile. Am văzut mult mai multe soluţii din segmentul de telemedicină, educaţie, în linie cu situaţia sanitară, dar şi soluţii pentru servicii, retail, delivery, food, vânzări, marketing şi alte domenii cu un potenţial sporit", a spus Mălin-Iulian Ştefănescu, preşedintele TechAngels.

Investiţiile au fost făcute prin mai multe modalităţi: direct, individual, în calitate de angel investor, în grup, prin TechAngels sau prin intermediul unor platforme şi fonduri partenere cum sunt SeedBlink sau GapMinder. Sumele agregate conform sondajului intern TechAngels se ridică la aproximativ 4 milioane de euro, reprezentând două treimi din valoarea investiţiilor estimate în anul 2019.

"Avem încă de lucru la identificarea celor mai bune metode de a coagula nivelul total al investiţiilor realizate de membrii noştri. Există mai multe opţiuni, avem parteneriate şi cu alţi actori din piaţă, ca atare sumele pot diferi în funcţie de modul în care este raportată realizarea efectivă a investiţiei. Calitatea de TechAngel oferă multiple variante de investiţii, fie într-un proiect exclusiv TechAngels fie în proiecte realizate cu parteneri, platforme sau fonduri, alte vehicule de investiţii. Reţeaua TechAngels aduce în plus conexiunea cu o comunitate interesată de domeniu, schimb de informaţii şi un mod eficient de a evalua oportunităţile", subliniază Mălin Ştefănescu.

Conform unui sondaj intern, 40% din TechAngels au investit tichete totale de peste 25.000 de euro în 2020, un segment de 18% nu au mai investit deloc, restul acoperind investiţii de până în 25.000 euro. La acestea s-au adăugat per total 1.100 de ore de consultanţă, coaching şi mentorship.

TechAngels are 75 de investori, în acest moment, cu 56% mai mult faţă de finele anului trecut deşi pe parcursul anului s-au înregistrat atât noi aderenţi cât şi angels care au optat să investească prin alte vehicule.

"Pentru 2021 mă aştept la un comportament similar în segmentul nostru: o creştere a efortului în identificarea de start-up-uri cu produse minim viabile promiţătoare, o intensificare a suportului din partea angel investors, care susţin şi partea de dezvoltare cu know-how şi networking, dar va fi şi o prudenţă în plasarea riscului "în mai multe coşuri", deci probabil tickete mai multe dar moderate ca valoare", a menţionat Mălin Ştefănescu.

Preşedintele TechAngels consideră că în 2021 este probabilă o creştere a numărului de startp-uri tech care vor adresa o parte dintre problemele înregistrate în domeniile afectate mai puternic de criza sanitară.

"Am văzut capacitatea de a se adapta imediat a proiectelor de tip start-up, care se reorientează rapid la piaţă şi nevoile ei dar asta, uneori, poate înseamna că soluţiile propuse nu sunt suficient definite, pieţele sunt insuficient sondate. Mă aştept ca în acest an să vedem o revigorare în domeniile care au suferit cel mai mult în pandemie cu proiecte care au crescut din problemele identificate, ţintite corect, cu propuneri atractive pentru investitori", a concluzionat preşedintele TechAngels.

TechAngels este un grup deschis de investitori privaţi interesaţi să susţină dezvoltarea start-up-urilor din domeniul tehnologiei din România şi din regiune. În acest moment, asociaţia are un număr de 75 de membri. Investitorii din grup sunt antreprenori sau specialişti din companii multinaţionale, cu experienţă extinsă pe piaţa din România şi din întreaga lume, în planificarea de business, dezvoltarea de produse, abordarea pieţelor, vânzări, marketing etc. În calitate de angel investors, membrii grupului asigură mentorat şi consiliere pentru start-up-urile selectate.