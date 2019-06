„A fost foarte dureros că n-am ajuns să jucăm barajul. Am jucat prost în campionat cu Carmen, dar am dominat tot sezonul. Echipa nu trebuie hulită. Vreau să revin și la suporteri, trebuie să avem un echilibru. Nu înseamnă că dacă pierzi trebuie să te decapiteze. Eu, împreună cu colegii mei, am făcut performanțe. Din cauza sacrificilor, eu am un început de pareză.

Nu cred că e normal să nu ne mai găsim locul în Ghencea, așa cum vor suporterii (n.r. referindu-se la faptul că fanii au cerut demisia întregului staff). Ce facem acum, copiii își omoară tații?

Nu ne umflăm acum că am câștigat. Viața merge înainte. Jucătorii au calitate, nu cum s-a spus că nu știu fotbal. Personal, am vorbit cu Romeo Surdu, Cristian Pușcaș și Marius Pena. N-au vrut să vină. Să nu credeți că s-a făcut coadă de jucători valoroși la Steaua!”, a declarat Ștefan Iovan la TV Digi Sport.

Iovan i-a răspuns și lui Helmuth Duckadam, care s-a arătat dezamăgit de faptul că fostul căpitan de la Sevilla nu și-a dat demisia alături de Lăcătuș, fiind secundul acestuia: „Duckadam nu știe că n-am rămas niciunul din acel staff. Noi nu mai suntem antrenorii echipei mari, nici eu, nici Lăcătuș”.