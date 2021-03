Ștefan Voinea, mâna dreaptă a lui Vlad Voiculescu: Nu demisionez / Andreea Moldovan mi-a dat acces la date / Este suprarealist și hilar ce se întâmplă

Ștefan Voinea, consilierul onorific al ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat vineri la Antena 3 că nu avea nevoie de certificat ORNISS să acceseze datele despre vaccinare, că legal poate avea acces la aceste date chiar dacă nu este angajat la minister, că nu demisionează din funcție și că nu înțelege care este problema în tot acest scandal. El a adăugat că nu a fost întrebat nimic de Corpul de Control al premierului în cadrul verificărilor la INSP și Ministerul Sănătății legat de publicarea datelor despre vaccinări.

Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea a 300.000 de bugetari sau tăierea salariilor la stat

- Cum ati primit accesul la baza de date?

- Accesul nu este la baza de date, ci la un cont foarte limitat care nu contine informatii cu caracter secret, confidential sau personal. Accesul este limitat la date statistice precum numarul vaccinarilor din anumite centre si tipul vaccinului utilizat, sunt date cu caracter public. Accesul l-am primit in baza faptului ca sunt numit consilier onorific al ministrului si ma ocup de acest domeniu de transparentizare. Secretarul de stat Andreea Moldovan mi-a permis accesul. Contul este al Ministerului Sanatatii, foarte limitat ca acces. Accesarile au fost absolut legitime.

Este un lucru natural, am rugat-o (pe Andreea Moldovan) sa ma ajute pentru a avea acest cont care ne ajuta la transparentizarea datelor despre vaccinare. Repetm este un cont, nu o baza de data. Nu este un cont personal al nimanui, este special pentru minister.

- Corpul de Control al premierului v-a intrebat ceva?

- Pe mine in afara de presa nu m-a intrebat nimeni nimic.

(Premierul) pe mine nu m-a chemat si nu m-a intrebat, am explicat toate aceste lucruri ministrului si dnei Moldovan care are in subordine INSP. Este un razboi mediatic care are ca subiect de fapt transparenta. Nu inteleg pe cine si de ce am suparat. Ce va pot spune cu siguranta este ca nu am incalcat nicio lege.

(...)

Numirea mea ca consilier onorific imi permite legal sa accesez contul, sunt date de interes public si dvs ati trbui sa aveti nevoie. Doua fisiere Excel nu ar fi trebuit sa supere atatea persoane. Este suprarealist si hilar ce se intampla. Dar nu ne vom opri din publicarea acestor date.

- Sunt speculatii ca datele ar ajunge la companii farmaceutice straine

- (rade) Oau. E absolut socant, nu exista asa ceva. Accesul este extrem de restrictiv pe acest cont, exista niste date statistice agregate, fara nume si alte informatii personale.

- Ați avut un istoric cu probleme penale, hackeri, clonare carduri? Sunteti implicat?

- Nu, pe dl care a facut astfel de afirmatii o sa-l dau in judecata.

- Aveati nevoie de certificat ORNISS?

- Nu.

- Ati cerut o opinie in acest sens?

- Da, am cerut aceasta opinie. Dateleoricum nu sunt inregistrate la nivel secret. Povestea cu ORNISS este inca o gogomănie aruncata in spatiul public.

- Ati cerut in scris si de la cine aceasta opinie?

- Nu va pot spune public acest lucru.

- Demisionati?

- In niciun caz, nu. Daca orice control, ancheta, investigatie va arata ca eu am gresit cu ceva, da, voi face acest lucru. Pana atunci in niciun caz.

- Din ce traiti, ca sunteti neremunerat, cu ce va ocupati?

- Sunt doctorand la Babes Bolyai unde primesc bursa de doctorand si mai si predau.