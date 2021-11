Ștefănescu: Vicepreședintele ASF a transmis public celor 8 milioane de plătitori de polițe RCA să ne ținem gura, să nu cerem ajutor și să acceptăm prețurile

Președintele Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Vasile Ștefănescu, critică dur activitatea Autorității pentru Supraveghere Financiară ASF) care în opinia sa asistă pasivă la creșterile ”nesimțite” de tarife pe zona RCA după ce ”la fel de pasiv” a asistat și la falimentul City Insurance. Într-o comunicare remisă presei el face câteva precizări:

Domnule Stefanescu, ne-ati transmis in repetate randuri ca prabusirea firmei City Insurance este un fals pretext de majorare a pretului RCA. Pe ce va bazati?

Va voi da 3 argumente puternice:

Primul argument il reprezinta temporizarea cresterii pretului RCA.

Asiguratorii erau obligati sa notifice cu 60 de zile eventuale modificari de pret.

Majorarile de tarife la RCA au inceput sa fie simtite la inceputul lunii septembrie la toti asiguratorii. Asta inseamna ca toti asiguratorii au notificat ASF ul de intentia lor de majorare a tarifelor inca de la inceputul lunii Iulie. City Insurance s-a prabusit cu 2 luni dupa notificarile transmise de catre firmele de asigurari de majorare a tarifelor catre ASF. Asta inseamna ca toti asiguratorii au avut acces la informatii privilegiate din interiorul ASF, cunoscand faptul ca in luna septembrie ASF va retrage autorizatia de functionare a firmei City Insurance. In felul acesta s-au sincronizat cu totii.

Al doilea argument il reprezinta falsele efecte devastatoare resimtite de catre celelalte firme de asigurari din piata. Eventuale efecte ale prabusirii firmei City Insurance nu puteau produce efecte directe firmelor de asigurari nici cu cateva zile inainte de retragere a autorizatiei de functionare si nici in decurs de cateva zile distanta de la retragea autorizatiei firmei City Insurance. Este adevarat ca firmele de asigurari au de recuperat milioane de euro de la City Insurance pe dosare de regres, fiind in aceeasi situatie in care sunt mii de service-uri auto din Romania si sute de mii de pagubiti si asigurati ai firmei City Insurance. Dar, subliniez faptul ca efectele prabusirii firmei City Insurance erau imposibil de a fi resimtite in timp atat de scurt si cu un asemenea impact urias, care sa conduca la dublari si chiar triplari ale pretului RCA.

Ceea ce au facut firmele de asigurari in relatia cu City Insurance imi aminteste de jucatorii de fotbal-mascarici, care in momentul in care sunt putin atinsi de adversari, simuleaza un spectaculos fault, cu scopul de a determina arbitrul sa reactioneze in favoarea lor. In cazul de fata, faultul simulat de catre firmele de asigurari s-a transpus in cresterea irationala a pretului RCA.

Al treilea argument il reprezinta diferentele mari de pret ofertate de care firmele de asigurari. Cand ai aceeasi dauna medie si aceeasi frecventa, cum sa ai diferente de pret atat de mari? Asta inseamna ca acele tarife nu au nicio legatura cu frecventa si severitatea daunei, iar ASF nu a verificat modul in care au fost calculate acele preturi. In concluzie, modul de calcul al tarifelor RCA ridica mari semne de intrebare cu privire la corectitudinea modului in care au fost realizate.

Sigur, toata Romania isi da seama ca asistam la o crestere de pret a RCA-ului concertata, mai putin Consiliul Concurentei, care nu vede nicio problema in cresterea exploziva si peste noapte a tarifelor la current, gaze naturale si RCA, dar plange de mila asiguratorilor ca platesc despagubiri mari si arata cu degetul catre unitatile service, ca si cum acestea si-ar fi dublat sau chiar triplat manopera de reparatii in lunile Septembrie si Octombrie. Pur si simplu te apuca greata cand vezi cum reactioneaza unele institutii care nu mai lucreaza de multa vreme in interesul romanilor.

Cei care ne servesc argumentul ca prabusirea firmei City Insurance a produs asemenea efecte devastatoare pietei de asigurari din Romania, pur si simplu ne iau drept prosti.

Cum vi se par declaratiile transmise de catre conducerea sectorului de asigurari din ASF care a transmis: “considerăm un risc substanțial dezbaterea prin intermediul mass-media a subiectului necesității impunerii de către ASF sau de către altă autoritate a nivelului tarifelor RCA sau la posibilitatea limitării acestora (…)”.

V.S.: Vreti sa va traduc? Vicepresedintele ASF a transmis public celor 8 milioane de platitori de polite RCA sa ne tinem gura, sa nu cerem ajutor nimanui si sa acceptam aceste cresteri nesimtite ale pretului RCA.Daca nu as cunoaste personajul care a transmis aceasta declaratie, as fi spus ca este o izbucnire tafnoasa si obraznica a cuiva care nu isi mai poate controla nervii. Cunoscand personajul, nu o pot cataloga decat ca fiind o declaratie ticaloasa, pentru protejarea intereselor financiare ale firmelor de asigurari si am sa va si explic de ce:

- Este personajul din conducerea ASF care iesea la fiecare scandal public in care implicata City Insurance si Euroins sa ne linisteasca recitandu-ne urmatoarele: “City Insurance indeplineste toti indicatorii de solvabilitate” “Nu exista niciun motiv rezonabil care sa duca spre o idee de faliment” “Un nou caz Astra este puțin probabil să se repete”.

- Intre timp, firma de asigurari City Insurance, controlata de cumnatul lui Adrian Nastase s-a prabusit sub ochii duiosi ai vicepresedintelui ASF sustinut in aceasta functie de catre nimeni altul decat Liviu Dragnea.

- De doua luni de zile asistam la cresteri de pret irationale ale RCA-ului, sub falsul pretext al prabusirii firmei City Insurance, iar vicepresedintele ASF ne transmite public nici mai mult, nici mai putin, decat sa ne tinem gura.

Nu putem sa tacem domnule Cristian Rosu, cand vedem dezastrul din piata de asigurari de care sunteti direct responsabil. Nu stiu cum este sa ai salariu de 10.000 de euro pe luna, dar in domeniul privat trebuie sa fii al naibii de bun ca sa castigi acesti bani. Probabil, cand ai salariu de 10.000 de euro/luna indiferent de contraperformantele obtinute, incepi sa pierzi contactul cu realitatea. La un astfel de salariu nu mai conteaza o scumpire a RCA-ului de 200 de euro, dar nu toata lumea a avut sansa sa fie prietena cu Liviu Dragnea, ca sa ajunga fara concurs intr-o functie publica din care sa incasezi 10.000 de euro/luna indiferent de prostiile pe care le faci si le spui.

Indemnul vicepresedintelui ASF-ului de a ne tine gura cu privire la aceste cresteri si la faptul ca nici Consiliul Concurentei nu vrea sa faca nimic si nici sectorul de asigurari din ASF, ma face sa ma intreb daca nu cumva acesta liniste invocate nu asta serveste in realitate la cu totul altceva. In cei 31 de ani de tranzitie spre democratie din Romania, am observat cu totii ca marile tunuri financiare s-au dat intotdeauna in liniste si intotdeauna cu complicitatea institutiilor romanesti.

Va aduceti aminte de “Dormi linistit, FNI vegheaza pentru tine”? Exact la asta ma duce gandul zicerea vicepresedintelui ASF.

Ma intreb oare de ce dansul nu a facut publica sanctiunea aplicata firmei Euroins de la mijlocul acestui an? Oare ar fi fost gresit ca cetatenii sa cunoasca adevarul despre aceasta firma de asigurari?

Oare de ce dansul nu a facut publice rezultatele auditarii BSR ale pietei de asigurari, rezultate tinute sub adanca tacere inca cu luni bune inainte ca lui City Insurance sa I se retraga autorizatia de functionare? Oare romanii nu ar fi trebuit sa stie cat de solvabile sunt in realitate firmele de asigurari supravegheate de ASF si sa inteleaga mai bine de ce nu li se platesc daunele?

De ce a refuzat sa verifice ani la randul autenticitatea extraselor de cont false fluturate de City Insurance sub nasul dansului, in conditiile in care toti jucatorii din piata stiau de ani de zile ca sunt false, inclusiv un fost consilier al dansului i-a spus asta, incluisiv eu, in repetate multe randuri. A fost nevoie sa vina un nou presedinte la ASF ca sa descopere mizeria ascunsa ani la randul sub presul de la etajul 3 al ASF-ului. Si culmea este ca niciun procuror din Romania nu indrazneste sa lucreze dosarele ASF-ului, desi au mormane de probe.

Il rog public pe domnul Nicu Marcu, sa ii tempereze declaratiile cel putin nepotrivite ale omului lui Liviu Dragnea, care conduce sectorul de asigurari din ASF. Asta, daca dansul va dori ca ASF sa scape vreodata de binemeritata eticheta pusa de Traian Basescu in urma cu 7 ani.

Daca am fi avut procurori interesati sa investigheze cum a ajuns City Insurance in faliment cu complicitatea unor persoane din conducerea ASF, astazi nu am fi avut parte de cresteri nesimtite ale pretului RCA si nici de declaratii in bataie de joc venite din partea unor inalti oficiali din ASF care ne indeamna sa ne tinem gura cand vine vorba sa scoatem mai multi bani din buzunar.