Tehnicianul Anton Petrea a declarat că nu ştie ce planuri de viitor are fostul său şef Laurenţiu Reghecampf după ce s-a despărţit Al Wasl şi nici nu îl interesează, potrivit news.ro.

"Am aflat şi eu astăzi despre acest lucru, sincer nu am vorbit cu Laurenţiu nimic, nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu ştiu ce planuri de viitor are şi chiar nu mă interesează", a declarat Petrea, întrebat cum comentează zvonurile că Reghecampf ar putea reveni principal la FCSB.

Petrea spune că jucătorii săi s-au pregătit foarte bine în pauza competiţională şi că se aşteaptă la o victorie în meciul cu Academica Clinceni.

"A fost o perioadă de pregătire benefică pentru noi, sunt mulţumit de modul cum au răspuns jucătorii şi cred că am depăşit momentele mai puţin plăcute pe care le-am avut înainte de această pauză competiţională. Academica este o echipă bună, o echipă care în acest debut de sezon a pierdut doar un meci, împotriva CFR-ului, o echipă cu o apărare bună, bine organizaţi defensiv, dovadă şi numărul redus de goluri pe care l-a primit, o echipă periculoasă pe contratac, trebuie să fim foarte atenţi la acest aspect şi să fim concentraţi pe toată durata partidei E o echipă în componenţa căreia sunt şi jucători experimentaţi, valoroşi, care pot decide anumite situaţii de joc. Depinde numai de noi să intrăm sută la sută motivaţi şi concentraţi la miza jocului şi să ne gândim că trebuie să câştigăm acest meci. Au jucători valoroşi, care au făcut parte şi din lotul nostru, probabil că valoarea lor a crescut şi, chiar dacă nu sunt sută la sută pregătiţi fizic, pot avea un cuvânt de spus în timpul meciului şi trebuie să fim atenţi la ei. Eu sunt destul de mulţumit de ceea ce am realizat până acum, cu excepţia acelor probleme cu pandemia. Eu consider că avem un lot de jucători echilibrat şi valoros. Mi-e mai dificil acum să fac echipa (n.r. - după revenirea jucătorilor care au fost infectaţi cu noul coronavirus), mie îmi place să fie concurenţă pe posturi şi să luăm deciziile cele mai bune, jucătorii cei mai în formă să intre în teren şi să joace cât mai bine. Eu mă aştept să văd o echipă agresivă, o echipă care s-a pregătit bine în aceste două săptămâni şi să ne impunem stilul şi să câştigăm", a afirmat el.

Antrenorul mai spune că jucătorii care au fost la echipa naţională nu sunt foarte afectaţi rezultatele slabe obţinute: "Orice român a fost afectat de aceste rezultate nefavorabile. Jucătorii noştri cred că şi ei au avut momente de afectare din cauza faptului că echipa naţională nu a câştigat. Dar aici, la noi, ne-am concentrat pe ceea ce avem noi de făcut şi nu cred că avem vreo problemă din punctul ăsta de vedere. Tănase (n.r. - care nu a fost convocat) este un jucător profesionist şi el şi-a făcut treaba aici în această perioadă şi nu are nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Iar Dennis a venit de acolo cu un moral bunicel, zic eu."

Meciul Academica Clinceni - FCSB, din etapa a VII-a a Ligii I, va avea loc, luni, de la ora 21.30, la Călăraşi.