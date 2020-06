Tehnicianul Bogdan Vintilă: Sunt dezamăgit, jucătorii au muncit mult, au avut meciul în mână şi l-au pierdut

Tehnicianul Bogdan Vintilă s-a declarat dezamăgit, luni seară, după eşecul formaţiei FCSB, învinsă de Astra Giurgiu, scor 2-3, în Liga I, deşi a condus cu 2-0, anunță news.ro.

"Am făcut greşeli elementare, nu am luat decizii când a trebuit. Jucătorii nu şi-au asumat să tragă la poartă. Sunt dezamăgit, jucătorii au muncit mult, au avut meciul în mână şi l-au pierdut. Toată lumea este vinovată de această înfrângere. Este păcat, eram într-un moment bun, nici victoria cu Dinamo nu ne-a căzut foarte bine, ne-am dat puţin entuziasm şi nu am mai fost atât de concentraţi la această partidă. Mă aşteptam să rezolvăm meciul cu primul '11'. Plătim tribut lipsei de personalitate din faţa porţii şi deciziilor greşite din faza de apărare. Este greu să recuperăm distanţa dacă vom juca în continuare aşa. Putem pierde chiar şi locul de cupă europeană, trebuie să ne trezim. Trebuie să arătăm că suntem echipă de fruntea clasamentului”, a declarat Bogdan Vintilă, informează digisport.ro.

Formaţia FCSB a fost învinsă, luni, în deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa Astra Giurgiu, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii I. FCSB a condus cu 2-0, însă giurgiuvenii au revenit şi au obţinut victoria.

Pentru Astra au marcat Alibec '36, '80 şi Seto '53, iar pentru FCSB au punctat Popescu '18 şi Man '29.