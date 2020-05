Tehnicianul Cristiano Bergodi: Am venit să jucăm pentru titlu. Sunt decis să fac ceva important la Craiova

Tehnicianul Cristiano Bergodi a declarat, vineri, că a acceptat foarte repede oferta de a antrena echipa Universitatea Craiova şi că îşi propune ca echipa să joace pentru titlu. El a precizat că va veni la Craiova săptămâna viitoare, anunță news.ro.

“Eu am acceptat imediat, ne-am înţeles imediat. Ieri m-au căutat şi în puţin timp am ales să vin la Craiova, cu gânduri bune, cu entuziasm şi cu pasiune pentru această meserie, ştiind că Craiova este printre cele mai bune echipe din România. Eu am venit să jucăm pentru titlu, suntem la numai patru puncte de CFR Cluj şi normal că ne gândim la titlu. E un mic campionat de opt meciuri şi trebuie să dăm sută la sută ca să reducem distanţa faţă de CFR. Cred că Craiova are şanse la titlu, la fel ca celelalte echipe. Obiectivul personal este de a face cel mai bun parcurs în campionat, să jucăm mereu la victorie, cu curaj, cu dorinţă, cu determinare. E foarte important ca Craiova să ajungă în grupe în cupele europene. Trebuie neapărat să fim în primele trei locuri în campionat”, a spus Bergodi.

La prezentarea sa oficială, făcută pe Facebok printr-un dialog cu ofiţerul de presă al Universităţii Craiova, Cristiano Bergodi a vorbit şi despre perioada pandemiei. “A fost o perioadă foarte, foarte grea. În Italia au murit oamenii ca muştele. Lombardia a fost foarte afectată. Nu a fost uşor. De la 4 mai am început să ieşim din nou din casă. Sper ca această pandemie să treacă repede. Au murit mulţi oameni şi asta este o durere mare pentru toţi italienii, pentru toată lumea”.

Bergodi este de părere că jucătorii, care s-au antrenat şi acasă, pot recupera condiţia fizică în patru sau cinci săptămâni. “Trebuie să vedem cum s-au antrenat jucătorii acasă. Dar cred că avem timp. Echipa a început să se antreneze şi mă bucură acest lucru. Când voi veni săptămâna viitoare intru probabil în carantină, dar voi supraveghea antrenamentele. Vreau să le transmit suporterilor un mesaj: vreau să dau 120 la sută. Pentru mine este o ocazie foarte importantă. Sunt decis să fac ceva important la Craiova. Este o şansă importantă pentru mine. Cred că se poate face ceva deosebit”.

Universitatea Craiova a anunţat, vineri, că italianul Cristiano Bergodi este noul antrenor al echipei, el semnând un contract valabil până în data de 30 iunie 2021.

Joi, Universitatea Craiova a anunţat rezilierea contractului antrenorului Corneliu Papură.