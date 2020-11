Tehnicianul Dan Petrescu: AS Roma e favorită. Dacă pierdem mâine, nu e nicio ruşine

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, miercuri seară, că echipa AS Roma este favorită la meciul cu CFR Cluj, din etapa atreia a grupei A a Ligii Europa, anunță news.ro.

"Roma e favorită, nu o spun eu, ci faptele. Nu am avut timp să ne antrenăm, am şapte jucători absenţi, nu am nici lot. Greu găsesc soluţii pentru a face o echipă. Va fi o apărare improvzată, o echipă improvizată, dar dacă pierdem mâine, nu trebuie să ne fie ruşine, oricum ei sunt favoriţi", a declarat Petrescu, într-o conferinţă de presă.

AS Roma joacă, joi, pe teren propriu, cu CFR Cluj, din grupa A a Ligii Europa, de la ora 19.55.