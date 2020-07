Tehnicianul dinamovist Adrian Mihalcea: 'Faţă de meciut tur am avut o evoluţie mult mai bună, cu mari probleme de lot'

Tehnicianul dinamovist Adrian Mihalcea a declarat, miercuri seară, după eliminarea de către FCSB din Cupa României, că Dinamo a pierdut calificarea în turul cu rivala bucureşteană şi că echipa sa este mult schimbată în bine, potrivit news.ro.

„Faţă de meciut tur am avut o evoluţie mult mai bună, cu mari probleme de lot. Am avut doi jucători experimentaţi suspendaţi, am jucat cu patru under 21, am terminat cu doi. Calificarea am pierdut-o în tur, când am şi făcut acel meci dezastruos. Suntem mult schimbaţi în bine şi fizic faţă de ultimul meci. Şi noi dar mai ales fanii... am vrut să le împlinim laceastă dorinţă, dar ne gândim la campionat. Campionatul devine pentru noi extraordinar de important”, a spus Mihalcea la Digi Sport.

FCSB s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins Dinamo, scor 1-0, în returul semifinalelor competiţiei. FCSB s-a calificat cu scorul general de 4-0, după ce şi în tur s-a impus, scor 3-0.