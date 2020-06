Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi: Băieţii au jucat bine. Putem face ceva bun în acest campionat

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat vineri seară, după meciul cu Astra Giurgiu, scor 2-1, că formaţia sa a arătat bine în repriza secundă şi poate face “ceva bun” în acest campionat, anunță news.ro.

"A fost un meci în care am suferit, dar echipa a arătat bine în a doua repriză. În general am avut şase, şapte ocazii bune, am dat două goluri. Normal că la început, în prima repriză mai ales, nu am avut un ritm. Ei au avut meci. Nu putem compara un meci amical cu un meci oficial. Asta s-a văzut în prima repriză. Băieţii au jucat bine, au avut multe ocazii. Vedem ce putem face. Eu zic că putem face ceva bun în acest campionat. I-am felicitat pe băieţi”, a spus Bergodi.

Citește și: Precizări făcute de Antena 1, după ce coronavirusul a lovit televiziune

Formaţia Universitatea Craiova a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii I, primul joc oficial pentru Cristiano Bergodi pe banca tehnică a oltenilor. Craiovenii au înscris ultimul gol pe final, în minutul 90+1.

Au marcat Koljic ’60, ’90+1 pentru gazde şi Baicu ’71 pentru Astra.