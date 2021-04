Telekom Romania a înregistrat o creştere de 6,3% a numărului de contracte de telefonie mobilă postpaid, în 2020

Numărul contractelor de telefonie mobilă cu abonament (postpaid), înregistrat de Telekom România în 2020, a ajuns la 1,65 milioane, în creştere cu 6,3% faţă de anul anterior, arată datele publicate, luni, de companie.

Potrivit "Studiului de măsurare a cotelor de piaţă ale furnizorilor de servicii mobile pentru persoane fizice", realizat de Institutul de Marketing Mia pe un eşantion reprezentativ naţional, în ianuarie - februarie 2021, de 6.000 de respondenţi, Telekom Romania este grupul de companii cu cel mai mare ritm de creştere a abonaţilor de mobil, raportat la baza de clienţi de mobil măsurată în luna august 2019, potrivit agerpres.ro.

"În ultimii trei ani, eforturile noastre s-au concentrat pe a afla care sunt dorinţele românilor în ceea ce priveşte produsele şi serviciile de telecomunicaţii şi cum putem să răspundem mai bine acestor nevoi. Le-am propus clienţilor produse şi servicii fixe şi mobile inovatoare, la un raport calitate preţ care să-i mulţumească. Faptul că Telekom Romania este grupul de companii cu cel mai mare ritm de creştere a abonaţilor de mobil înseamnă că într-adevăr suntem un influenţator în domeniul nostru de activitate, iar acest lucru ne onorează şi ne determină să continuăm să investim în inovaţie şi să abordăm noi direcţii. Pentru încrederea acordată, ne-am dorit să le mulţumim clienţilor într-un fel unic, aşa cum am făcut lucrurile în ultimii ani. Astfel, am decis ca spoturile pentru noua campanie comercială să le fie dedicate. Ei sunt pentru noi actorii principali şi toată atenţia noastră le este destinată", a declarat Andreas Elsner, director executiv comercial, Segment Rezidenţial, Telekom Romania.

Reprezentanţii operatorului de telecomunicaţii au anunţat, luni, într-o conferinţă de presă online, noi oferte pentru principalele produse şi servicii Telekom România. Astfel, clienţii care aleg să-şi porteze abonamentul activ dintr-o altă reţea către abonamentul Nelimitat M, care oferă internet 4G nelimitat şi minute plus SMS-uri naţionale nelimitate, vor beneficia de 50% reducere în primele 12 luni de contract, adică vor plăti doar 3,5 euro/lună, TVA inclusă. La finalizarea acestei perioade, preţul abonamentului va fi de 7 euro/lună, TVA inclusă.

De asemenea, cei care doresc să-şi achiziţioneze un telefon performant în rate pe factură, fără avans şi dobândă zero, împreună cu abonamentul Nelimitat M cu 50% reducere 12 luni, vor putea opta pentru Samsung Galaxy A02s la 5 euro/lună, Huawei P40 lite la 7 euro/lună sau Xiaomi Redmi Note 9 Pro la 8 euro/lun, iar TVA este inclusă în preţurile telefoanelor.

"Pentru cei care îşi doresc internet fix, pe care să-l poată instala singuri, fără tehnician, fără găuri în pereţi şi cabluri care să strice aspectul locuinţei, serviciul Smart WiFi este ceea ce au nevoie. Smart WiFi este redus promoţional 50% pentru primele 3 luni, astfel clienţii vor plăti începând de la 17,5 lei/lună, TVA inclus, pentru serviciul de internet. Telekom vine şi în ajutorul clienţilor care vor să-şi transforme simplu şi rapid televizorul obişnuit într-unul inteligent. Serviciul Smart TV Stick oferă acces la până la 72 de canale TV şi permite redarea conţinutului de pe smartphone pe televizor. Smart TV Stick beneficiază de o reducere de 50% pentru o lună de zile, perioadă în care clienţii vor plăti doar 7,5 lei/lună, TVA inclus. Nu în ultimul rând, clienţii care se abonează la serviciile clasice de televiziune de la Telekom se vor bucura de o reducere promoţională de 50% în primele 6 luni de contract şi de HBO şi HBO GO incluse 12 luni", precizează sursa citată.

Ofertele comerciale sunt disponibile în cazul contractelor încheiate pe o perioadă minimă de 24 de luni şi sunt valabile până la data de 31 mai 2021, cu posibilitate de prelungire.

În plus, compania aduce oferte speciale care vin în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor români, iar, aceia care vor alege să se porteze în reţeaua Telekom până pe 31 mai 2021, optând pentru abonamentul Freedom 5, vor beneficia de internet 4G şi minute naţionale nelimitate, cu 50% reducere promoţională la preţul abonamentului în primele 12 luni. Dacă doresc şi telefoane în rate împreună cu abonamentul Freedom 5, antreprenorii pot opta pentru telefonul Samsung Galaxy A02s, la 8,5 euro/lună, preţ total abonament plus telefon în primul an (preţ fără TVA).

Telekom România este prezentă pe piaţa românească din anul 2014, după rebrandingul comun al Romtelecom şi Cosmote România. Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicaţii integrate.