Teleorman: Printre candidaţii la alegerile locale se numără un inculpat din dosarul Belina, un edil convins că nu poate dispărea corupţia şi un actor

Opt politicieni candidează, la alegerile din 27 septembrie, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, cea care l-a propulsat pe Liviu Dragnea în politică la nivel naţional. Printre aceştia se numără Adrian Gâdea, apropiat al lui Dragnea, fost deţinător al funcţiei şi fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Primarul Alexandriei, care a declarat unei televiziuni străine „corupţia nu poate să dispară” candidează pentru al patrulea mandat, iar unul dintre contracandidaţii săi este actorul care l-a jucat pe Niculae Moromete în filmul lui Stere Gulea din 1987, anunță news.ro.

La Teleorman, PSD îl susţine pentru preşedinţia Consiliului Judeţean pe Adrian Ionuţ Gâdea, care a mai deţinut această funcţie între 2013 şi luna ianuarie a anului 2017. Cunoscut drept un apropiat al lui Liviu Dragnea, ascensiunea profesională a lui Adrian Gâdea a început cu o carieră de consilier juridic, la o societate pe acţiuni şi apoi la una cu răspundere limitată din Turnu Măgurele, conform CV-ului său. A urmat intrarea în sistemul administraţiei publice, iar din 2009 Adrian Gâdea a fost director adjunct la Casa de Pensii Teleorman, consilier juridic la Primăria Turnu Măgurele, directorul unui cămin de bătrâni, vicepreşedinte şi apoi preşedinte al CJ Teleorman şi a deţinut chiar, pentru o scurtă perioadă, între 21 decembrie 2016 şi 27 ianuarie 2017 funcţia de deputat. Ulterior, la începutul lui 2017 a fost numit secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene numirea fiind făcută la scurt timp de la preluarea guvernării de către PSD, în perioada în care executivul era condus de Sorin Grindeanu. Adrian Gâdea este inculpat în dosarul Belina, în care procurorii DNA îl acuză de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave. Conform DNA, în dosarul Belina Adrian Gâdea este acuzat că „a promovat un proiect de hotărâre de consiliu judeţean privind transferul Insulei Belina şi Braţului Pavel în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean, a iniţiat un proiect de hotărâre de guvern reţinând, în mod vădit contrar legii, legalitatea proiectului cu caracter individual ce se va numi H.G. 943/2013, având cunoştinţă despre încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează normele de tehnică legislativă, a trimis neoficial către M.D.R.A.P. documente emanând de la CJ Teleorman în formă de proiect, unele nesemnate şi în lipsa adoptării unei hotărâri de consiliu judeţean”.

Contracandidatul lui Adrian Gâdea din partea PNL este senatorul Eugen Pîrvulescu, fiind vicelider al grupului PNL. Se prezintă drept un om simplu, crescut la ţară în Teleorman, şi care cunoaşte „încă de mic viaţa reală a omului de rând”.

Pîrvulescu a fost mai întâi cunoscut în spaţiul public din Teleorman drept om de afaceri, iar numele său a apărut în presa locală după ce firma sa ar fi beneficiat de contracte primite preferenţial şi fără licitaţie cu Spitalul de Pneumoftiziologie din Roşiorii de Vede. El şi-a început cariera politică în 2012, în Partidul Forţa Civică, fondat de fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu. În 2016 a candidat din partea PNL pentru preşedinţia CJ Teleorman, însă fără succes. În campania electorală din acest an promite gaze naturale în fiecare gospodărie din judeţ, dar promite şi dotarea cabinetelor medicilor de familie, precum şi preluarea celor patru spitale orăşeneşti de la administraţie din Zimnicea, Turnu Măgurele, Videle şi Roşiorii de Vede, dotarea acestora, angajarea de medici şi transmiterea lor în administraţiile primăriilor.

Din partea ALDE la preşedinţia CJ Teleorman candidează liderul filialei judeţene, Samuel Calotă. Fost director al Spitalului de Psihiatrie Poroschia din Teleorman, fost consilier în MAI, Samuel Calotă a fost invitat la DNA în vara acestui an. Întrebat, într-o conferinţă de presă, care a fost motivul pentru care a mers la DNA, Samuel Calotă a evitat să dea detalii, negând informaţiile apărute în presă conform o firmă cu care are legătură ar fi vândut măşti FFP2 la preţul de 60 de lei plus TVA serviciului de ambulanţă Teleorman. El susţine că a fost citat la DNA în calitate de martor i că a „ieşit tot martor” de la DNA. Sloganul său electoral este: „Experienţă, nu experimente”.

Din partea Pro România la preşedinţia CJ Teleorman candidează Dumitru Goldbach. Fost membru al Partidului România Unită, Goldbach şi-a anunţat iniţial candidatura pentru Primăria Alexandria.

Partidul Mişcarea Populară îl susţine pentru preşedinţia CJ Teleorman pe Nicuşor Ionescu, propunerea USR PLUS pentru funcţia de şef al Consiliului Judeţean este Sergiu Mihai Iordan, PPU-SL o susţine pe Ştefania Siteavu, în timp ce din partea Partidului Ecologist candidează Teodor Niţulescu.

Pentru Primăria reşedinţă de judeţ a judeţului Teleorman s-au înscris tot opt candidaţi. Printre aceştia se numără primarul în funcţie al Alexandriei, Victor Drăguşin (PSD) care candidează pentru al patrulea mandat consecutiv. Într-un interviu acordat unei televiziuni Olandeze, Victor Drăguşina declarat: „Corupţia nu poa să dispară. Cât timp vor fi bani, cât vor circula bani pe pământul ăsta va fi corupţie”.

Drăguşin este cunoscut şi pentru alte afirmaţii excentrice sau controversate. Spre exemplu, a declarat într-o emisiune televizată că a angajat „pe plan personal, o firmă de detectivi pentru a afla cine finanţează aceste mici pagini de ştiri de pe Facebook”, Iar după ce a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai persoanelor cu dizabilităţi locomotorii a postat pe Facebook un mesaj care începe cu fraza „Ridica-te şi umblă!”.

PNL o susţine pentru Primăria Alexandria pe Valentina-Veronica Mitran-Piticu, care în prezent este vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Este de profesie expert contabil şi deţine funcţia de preşedinte interimar al PNL Alexandria.

Candidatul Pro România pentru primăria Alexandria este Olivian-Victor Delcea, de profesie economist. Lucrează la o fabrică de rulmenţi din Alexandria, unde deţine funcţia de şef serviciu Resurse Umane şi nu a mai făcut politică până acum.

Marius Rivera Badea candidează din partea ALDE pentru funcţia de primar al municipiului Alexandria. Pe când avea 11 ani, Marius Rivera Badea a jucat rolul lui Niculae Moromete în filmul „Moromeţii”, din 1987, regizat de Stere Gulea. A făcut parte din naţionala de şah, a absolvit Academia de Studii Economice, a lucrat ca antreprenor şi a ratat campania electorală după ce, în luna august, a fost diagnosticat cu COVID-19. El a povestit pe Facebook, la începutul lunii septembrie, că a fost nevoit să stea peste două săptămâni la terapie intensivă.

Ervin Zelch , de profesie teolog, este candidatul PMP pentru Primăria municipiului Alexandria. Partidul Ecologist Român îl susţine pe Cristian Bojan, PPU-SL pe Alexandru Ionuţ Ionescu în timp ce din partea Alianţei pentru Unirea Românilor candidează la Primăria Alexandria Decebal Dimitrie Marinescu.