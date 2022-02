Telus International, o companie care furnizează soluţii digitale de ultimă generaţie, recrutează 1.500 de persoane în România în 2022

Telus International, o companie inovatoare de customer experience care furnizează soluţii digitale de ultimă generaţie, inclusiv AI (inteligenţă artificială), intenţionează să-şi extindă echipa cu 1.500 de membri noi în 2022, pentru a susţine creşterea operaţiunilor în România.

"Procesul de recrutare a început în luna ianuarie şi vizează persoane care cunosc limbi străine: în special vorbitori de limba franceză (aproximativ 800 de poziţii), dar şi vorbitori de germană, spaniolă, italiană, rusă, portugheză, engleză, poloneză, ebraică sau olandeză. Noii membri ai echipei vor gestiona interacţiunile cu clienţii şi vor oferi asistenţă tehnică prin telefon, e-mail, chat sau social media pentru mai multe branduri globale din industrii cu o creştere rapidă, precum tehnologie, jocuri, turism şi ospitalitate sau telecomunicaţii", se menţionează într-un comunicat la companiei remis joi AGERPRES.Compania oferă opţiuni de program flexibil, în mai multe ture, cu normă întreagă (full-time) sau cu jumătate de normă (part-time).Telus International operează în România de 15 ani, având în prezent spaţii de birouri în Bucureşti, Craiova şi Braşov, cu posibilitatea de a lucra în regim de telemuncă de oriunde în România."Compania noastră a continuat să crească în ciuda contextului dificil cauzat de pandemie. Implementarea imediată a unui model de lucru "de oriunde" ("work from anywhere") s-a dovedit a fi o oportunitate extraordinară, ajutându-ne să angajăm peste 1000 de persoane în România în 2021 şi să le integrăm de la distanţă în cultura noastră internă specială. Având în vedere capacitatea noastră de recrutare şi planurile de creştere pentru 2022, suntem încântaţi să oferim în continuare oportunităţi atractive de carieră pe această piaţă", a declarat Dave Lowther, vicepreşedinte Operaţiuni, Telus International România.Potrivit lui Gregoire Vigroux, administrator şi membru al Consiliului de Administraţie al companiei, România este una dintre cele mai bune destinaţii de outsourcing din Europa, fiind o ţară care beneficiază de "forţă de muncă calificată, talentată şi poliglotă". "Profesioniştii de aici afişează o veritabilă etică a muncii. Sunt deschişi şi flexibili. Au demonstrat eficienţă, mai ales în era actuală, "work from anywhere". Românii sunt, aşadar, din ce în ce mai apreciaţi. România pe care am catalogat-o tot timpul o oază de outsourcing a Europei străluceşte mai mult ca niciodată", a adăugat Gregoire Vigroux.Cu peste 62.000 de angajaţi în întreaga lume, Telus International are operaţiuni în 28 de ţări şi oferă suport în peste 50 de limbi, colaborând cu peste 600 de clienţi din industrii cu o creştere accelerată.