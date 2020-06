Tenismenul austriac Dominic Thiem, după Adria Tour: Comportamentul nostru a fost o greşeală

Tenismenul austriac Dominic Thiem, locul 3 ATP, consideră drept o "greşeală" comportamentul jucătorilor la competiţia Adria Tour, la care nu s-au luat niciun fel de măsuri de distanţare şi protecţie împotriva răspândirii noului coronavirus, potrivit news.ro.

"Am fost şocat când am auzit veştile de la Adria Tour. Am jucat în ultimele săptămâni fără spectatori, aşa că am fost mai mult decât fericiţi că am avut fani la eveniment. Am avut încredere în regulile impuse de guvernul sârb în timpul pandemiei, dar am fost prea optimişti. Comportamentul nostru a fost o greşeală, am acţionat cu prea multă euforie. Îmi pare foarte rău. Am fost testat de cinci ori în ultimele zece zile şi de fiecare dată rezultatele au fost negative. Le urez numai bine celor infectaţi şi recuperare rapidă", a scris Thiem, pe reţelele de socializare.

Thiem a evoluat numai la etapa de la Belgrad, nu şi la cea de la Zadar, unde au fost înregistarte patru cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul jucătorilor.

Citește și: Mita cerută de directorul Unifarm unei societăți pentru achiziția de măști și combinezoane a fost de 760.000 de euro - Ionel și-ar fi pus un subaltern să mintă

Novak Djokovici a afirmat, marţi, că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, după participarea la Adria Tour, turneu organizat în Serbia şi Croaţia la iniţiativa sa.

El se alătură astfel lui Viktor Troicki, Grigor Dimitrov şi Borna Ciorici, de asemenea pozitivi, după participarea la Adria Tour.

În Serbia şi Croaţia, pentru că măsurile de distanţare nu sunt obligatorii, acestea nu au fost aplicate şi participanţii au fost văzuţi jucând baschet, fotbal, tenis, îmbrăţişându-se în faţa publicului, atât la Belgrad, unde a avut loc prima etapă a Adria Tour, cât şi la Zadar.