Tenismenul Bernard Tomic ar fi minţit că are coronavirus

Tenismenul australian Bernard Tomic ar fi minţit că are coronavirus. Deşi a spus că are toate simptomele şi crede că ar fi contractat virusul la ultimul turneu disputat în Mexic, tenismena germană Andrea Petkovic l-a dat de gol.

„De marţi am început să mă simt rău. Am avut insuficienţă respiratorie şi sistemul meu imunitar a fost slăbit. Sunt izolat în Miami, aşa cum am fost sfătuit. Încă nu am fost testat pentru COVID-19, dar am toate simptomele. Cred că am contractat virusul când am mers în Mexic, la turneul din Monterrey, săptămâna trecută", spunea Tomic, într-un interviu acordat săptămâna trecută celor de la Herald Sun.

La scurt timp, ocupantul poziţiei 202 ATP a fost contrazis de Andrea Petkovic. Sportiva germană l-a contactat după ce a citit în presă ultimele sale declaraţii.

Citește și: 'ERAM FERICIŢI ŞI NU ŞTIAM' - Editorial viral online, scris de un jurnalist spaniol

„De multe ori vorbeşte fără să gândească, aşa cum s-a întâmplat ultima oară, despre coronavirus. I-am scris acum câteva zile şi a recunoscut că totul a fost o minciună şi nici nu ştie de ce a făcut asta", a dezvăluit sportiva clasată pe locul 87 WTA, pentru GoTenis.

Tomic este jucător profesionist din anul 2008 şi a câştigat patru turnee ATP în carieră. Australianul a câştigat peste 6 milioane de dolari din tenis, iar cea mai bună clasare a fost locul 17 mondial.

Turneele ATP de tenis sunt suspendate până la data de 7 iunie, din cauza pandemiei de coronavirus.