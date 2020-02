Tensiune în Alianţa 2020: De la înălţimea celor 3 procente din sondaje, PLUS acuză USR că se foloseşte de numele lui Cioloş

Relaţiile în Alianţa 2020 USR-PLUS nu sunt deloc liniştite. O dovedeşte, cel mai recent, reacţia fostului europarlamentar Cristian Preda (PLUS) la faptul că USR l-a propus premier pe Dacian Cioloş. De la "învăţirea" celor 3,4%, cât are PLUS în ultimul sondaj IMAS, Preda acuză USR (12,4% în ultimul sondaj IMAS) că se foloseşte de imaginea lui Cioloş.

"USR l-a propus premier pe Dacian Cioloș. Asta le îngăduie parlamentarilor lui Barna să mai câștige ceva capital electoral folosind numele președintelui PLUS și să aibă motiv să voteze împotriva oricărui candidat PSD sau PNL", scrie Cristian Preda pe Facebook.

Ulterior, în comentariile de la propria postare, Cristian Preda a dezvăluit că, de fapt, fusese deranjat de declaraţia iniţială a lui Dan Barna, cu privire la faptul că USR nu va propune niciun premier în consultările de la Cotroceni.

"Mă bucuram că USR s-a trezit la viață după ce ieri Barna uitase că are un candidat de premier, fixat prin protocolul alianței", mai scrie Preda.