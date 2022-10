Tensiune în teritoriu! La jumătatea mandatului, șeful CJ Iași își strigă oful: 'Aici am pierdut în ultimii 30 de ani, nu am avut echipă'

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că în ultimii 30 de ani, Iaşiului i-a lipsit echipa şi că dacă aceasta ar fi existat atunci Iaşiul ar fi avut şi spital regional, dar şi sală polivalentă.

Costel Alexe a afirmat duminică la un eveniment desfăşurat la Palatul Culturii din Iaşi în cadrul căruia a prezentat bilanţul activităţii sale la jumătatea mandatului că în ultimii 30 de ani, Iaşiul nu a avut o echipă puternică în administraţie şi că din acest motiv multe proiecte mari nu au putut fi terminate.

"Aici am pierdut în ultimii 30 de ani, nu am avut echipă. Aveam şi spital regional şi sală polivalentă. Când a fost voinţă nu a fost putinţă, când a fost putinţă nu au fost fonduri, iar când au existat fonduri nu a fost echipă. Timpul nu mai are răbdare cu noi, iar fiecare zi trece în detrimentul dezvoltării judeţului. În cei 30 de ani de administraţie, Iaşiul putea să arate mult mai bine", a afirmat şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, potrivit news.ro.

El a recunoscut că şi în primii doi ani din mandatul său se putea face mai mult, dar a amintit că nu a existat măcar o zi de linişte, întrucât au fost doi ani pandemie, iar acum avem un război în regiune.

Costel Alexe a declarat că visul său este ca atunci când un reprezentant al Iaşiului merge la Bucureşti, atunci să facă lobby pentru proiectele judeţului.

"Nu putem vorbi de o Românie dezvoltată fără o Timişoară dezvoltată, fără un Braşov dezvoltat, o Constanţă dezvoltată, fără un Iaşi dezvoltat. Iaşiul şi judeţul puteau să arate mult mai bine. Un rău mai mare decât îl facem noi la Bucureşti nu ne face nimeni. De obicei, noi ne vorbim oraşul şi judeţul de rău", a declarat Costel Alexe.

Şeful CJ Iaşi a spus în finalul discursului său că "nu pot alţii să pună piedici cât putem noi dezvolta judeţul".

La rândul său, liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru a declarat în cadrul aceluiaşi eveniment, că la Consiliul Judeţean s-a format o echipă puternică şi implicată, existând totodată şi majoritatea necesară care sprijină proiectele în plen.

"Niciodată în istoria judeţului, de la preluarea unui mandat de şef al CJ nu s-au realizat atâtea proiecte câte s-au făcut acum în aceşti doi ani. Toate forţele democratice au avut şansa să conducă în diverse formule acest judeţ. Ieşenii au şansa să evalueze şi să facă o comparaţie între ceea ce s-a făcut până în 2020 şi ceea ce s-a realizat după alegerile din 2020", a declarat Alexandru Muraru.

La eveniment au fost prezenţi primari din judeţul Iaşi, angajaţi ai Consiliului Judeţean şi ai altor instituţii ieşene, dar şi directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei.

Nici un membru din conducerea PSD Iaşi nu a fost prezent la bilanţul prezentat de Costel Alexe la jumătatea mandatului său de preşedinte al Consiliului Judeţean.