Tensiune mare la Moscheea Al-Aqsa: israelienii au atacat cu gaze lacrimogene musulmanii, înainte de Rugăciunea de Vineri/ Video

Totul a degenerat foarte repede, iar în jurul celei mai importante moschei din Ierusalim au avut loc incidente violente.

De la începutul războiului, forțele israeliene au împiedicat minorii sub 14 ani, uneori chiar și pe cei mai în vârstă, să intre în Moscheea Al-Aqsa.

Evreii și creștinii îl numesc Har ha-Bayit (Muntele Templului), iar musulmanii îl cunosc drept Haram ash Sharif (Nobilul Sanctuar).

Pentru evrei și creștini, este locul în care a fost ridicat Primul Templu din Ierusalim (Templul lui Solomon) despre care se vorbește în Vechiul Testament.

Pentru musulmani, locul este considerat al treilea cel mai sfânt, după Mecca și Medina, pentru că Profetul Mahomed s-a ridicat în Rai pornind de aici.

Pe data de 5 aprilie 2023, înainte de răsărit, poliția israeliană a intervenit în forță în moscheea Al-Aqsa din Vechiul Oraș al Ierusalimului. Forțele de ordine susțin că au acționat astfel după ce o serie de „agitatori” au adus arme albe și materiale pirotehnice în moscheea în care mai multe zeci de persoane se aflau pentru a se ruga în timpul nopții, așa cum se obișnuiește în perioada de Ramadan.

Gruparea Hamas susținea că atacul este o „crimă fără precedent”, mai ales că ciocnirea s-a petrecut în timpul Ramadanului, perioadă de post pentru musulmani. Hamas a făcut apel către toți musulmanii să „meargă în masă la moscheea Al-Aqsa pentru a o apăra”.

Confruntarea s-a petrecut în centrul istoric al orașului, pe un deal cu o însemnătate aparte pentru evrei, creștini și musulmani deopotrivă.

Liderii Hamas susțin că întreaga operațiune ”Furtuna Al-Aqsa” (atacul Hamas asupra Israelului de sâmbătă n.r.) reprezintă un răspuns al musulmanilor față de atacul în timpul Ramadanului asupra moscheii Al-Aqsa.

Hussam Badran, membru al biroului politic al Hamas, afirmă că atacul grupării teroriste asupra Israelului se află abia la început, scrie Times of Israel.

Badran a afirmat că atacul, botezat de grupul terorist "Potopul de la Al-Aqsa", vine după o pregătire atentă menită să surprindă Israelul.

Liderul terorist a spus că această luptă este diferită de toate rundele anterioare de conflict şi a făcut apel la mediatorii arabi să transmită Israelului că trebuie să "părăsească teritoriile ocupate" ale palestinienior. El a adaugat că Hamas nu se aşteaptă ca aceştia să fie mediatori, ci mai degrabă susţinători ai poziţiei sale.

"Noi suntem proprietarii acestui pământ, iar această ocupaţie nu va dura la nesfârşit", a spus oficialul Hamas.

While Israel's military response to Hamas' atrocity is strong and unforgiving, Muslims are still free to worship and live in peace in Jerusalem. There is no "Al-Aqsa flood", there is only free and prosperous Israel, and those who want to live in peace with it. https://t.co/aviSm82BlJ