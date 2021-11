Tensiune uriașă în PNL: Rareș Bogdan vrea să propună ruperea negocierilor cu PSD și întoarcerea la USR (surse)

Biroul Executiv al PNL se întâlnește vineri, la ora 16.30, într-o ședință de criză în sistem online, după impasul în care au ajuns negocierile cu PSD și UDMR pe împărțirea ministerelor. Ulterior, la ora 18.00, cele trei partide ar trebui să reia negocierile.

Potrivit unor surse din PNL, prim-vicepreședintele Rareș Bogdan s-a exprimat deja în interiorul partidului cu privire la o posibilă rupere a negocierilor. Europarlamentarul ar putea cere în BEx o înghețare a discuțiilor, în condițiile în care se declară foarte nemulțumit de atitudinea social-democraților.

„Eu vreau să reluăm discuțiile cu USR. Nu mai am încredere în Ciolacu. Este instabil. Nu mai am incredere in el deloc”, le-a spus Rareș Bogdan colegilor de partid.

Acesta ar fi gata să pledeze pentru intrarea într-un război total cu Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că vrea să umilească PNL și să-și bată joc de instituția prezidențială.