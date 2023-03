(Hartă) Tensiunea plutește în aer: Azerbaidjanul se laudă că a preluat controlul asupra mai multor înălțimi la granița cu Armenia

Unitățile forțelor armate ale Azerbaidjanului au preluat controlul asupra mai multor înălțimi și teritorii din regiunea Lachin, la granița cu Armenia, informează joi Ministerul Apărării din Azerbaidjan.

Acest lucru se datorează punerii în funcțiune a unui nou drum care leagă Karabahul de Armenia, punctează sursa citată.

"În legătură cu punerea în funcțiune a noului drum Lachin, mai multe înălțimi dominante, drumuri principale și auxiliare, precum și o vastă zonă de frontieră între satele Jagazur și Zabukh din districtul Lachin au fost luate sub control", a declarat serviciul de presă al ministerului într-un comunicat.

Rusia, mediatoare în conflictul între Azerbaidjan şi Armenia, a acuzat recent Azerbaidjanul că a încălcat acordul de încetare a focului din 2020 lăsându-şi trupele să treacă linia de demarcaţie, transmite AFP, conform AGERPRES.

Sâmbătă, '25 martie 2023, o unitate a forţelor armate azere a trecut linia de contact în districtul Şuşa, încălcând' acordul încheiat în 2020, a indicat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

Dozens of Azerbaijani military vehicles have reportedly blocked the old Lachin corridor road linking Armenia with the Karabakh region of Azerbaijan as by April 1st a new road built by the Armenian government will be commissioned for travel to the region.



Map of the situation. pic.twitter.com/5QMtmVcYg6