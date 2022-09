Tensiuni în Rusia: Birouri militare de înrolare, vandalizate de rușii care nu vor să meargă la război

Cel puţin trei birouri militare de înregistrare și înrolare din Rusia au fost vizate de acțiuni violente, potrivit Rador, după ce liderul rus Vladimir Putin a declarat mobilizare parțială în Rusia pentru ca mai mulți cetățeni rezerviști să poată fi trimiși pe frontul ucrainean.

În Habarovsk, a fost aruncat un "cocktail Molotov" prin fereastra Comisariatului militar al districtului industrial, informează pagina VKontakte a "Habarovsk Seicias". În urma incidentului, două birouri au luat foc. Nu s-au înregistrat victime.

De asemenea, potrivit informaţiilor Baza, o încercare de incendiere a unui birou de înregistrare și înrolare militară a avut loc şi în orașul Svobodnom din regiunea Amur. Incendiul produs de un cocktail Molotov a deteriorat fațada clădirii.

Autoritățile orașului Kamîşin, din regiunea Volgograd, au anunţat că persoane neidentificate au aruncat un "obiect incendiar" în clădirea administrației de pe strada Oktiabrskaia. "Ca urmare a incidentului, clădirea a suferit daune minore" - au spus oficialii.

La Kostroma, comisariatul militar al orașului a fost măzgălit cu blesteme din cauza mobilizării anunțate, relatează "Kostroma.News". Pe pereţii comisariatului a fost scris: "Mobilizează-ți anusul, javră!" şi "Nu este armata ta personală!".

Cu o zi înainte, au fost anunţate cel puțin patru incendieri ale birourilor de înrolare militare - la Sankt Petersburg, Nijnii Novgorod, în regiunea Orenburg și în ţinutul Transbaikal. La Togliatti, un cocktail Molotov a fost aruncat în clădirea administrației oraşului. Incendierea birourilor militare de înregistrare și înrolare din Rusia a devenit frecventă pe fondul "mobilizării parțiale" anunțate în Rusia începând cu 21 septembrie. De la începutul războiului s-a anunţat despre cel puțin 20 de cazuri de incendiere a birourilor militare de înregistrare și înrolare în diferite regiuni ale Rusiei.

