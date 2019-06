Teodor Meleșcanu face LUMINĂ - De ce nu s-a prelungit orarul secțiilor de vot din diaspora

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, vine cu noi explicații privind votul din diaspora. După ce i s-a cerut demisia și a fost inițiată și o moțiune la adresa sa, Meleșcanu vine cu detalii privind problemele care au blocat votul din diaspora.

Citește și: Sindicaliștii din Poliție au EXPLODAT - Scrisoare către Iohannis și Dăncilă pentru ELIMINAREA împuternicirii obedienților în funcții de șefi

"Din păcate noi am scris imediat la biroul de la secțiile de vot din străinătate care a spus că nu poate da curs solictării din cauza legii, care prevede că toate alegerile se desfășoară de la 7 la 21 seara. Din punctul nostru de vedere

Principala problemă cu care am fost confruntați a fost că în loc de un scrutin am avut două și în loc de un buletin de vot, am avut trei buletine de vor. Dacă în urma calculelor noastre rezultă că timpul a crescut", a declarat Meleșcanu.