Teodor Meleșcanu îl ATACĂ pe Klaus Iohannis: 'Eu nu cânt după ureche, eu cânt după note şi notele astea s-au făcut, s-au trimis prin poşta militară'

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a vorbit despre faptul că România nu are ambasador în Israel. Întrebat dacă a făcut o nouă nominalizare către şeful statului privind funcţia de ambasador al României în Israel, Meleşcanu a răspuns: "Nu am făcut o nouă nominalizare, am făcut o propunere de numire a unui ambasador pentru Israel în luna martie a acestui an, care a fost aprobată de prim-ministru şi transmisă preşedintelui. Până acum n-am primit niciun răspuns".

El a precizat că persoana propusă pentru ocuparea acestei funcţii este Monica Gheorghiţă.

Citește și: Top 3 cele mai bogate familii regale din Europa. Surpriză! Pe ce loc se află Casa Regală din Marea Britanie

Referitor la faptul că președintele Klaus Iohannis a afirmat că nu a primit această propunere, Meleşcanu a precizat: "Eu respect pe toată lumea, fiecare are opiniile lui, însă eu nu cânt după ureche, eu cânt după note şi notele astea s-au făcut, s-au trimis prin poşta militară, deci n-are sens să facem o discuţie pe tema asta".