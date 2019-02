Teodorovici face senzație: Dragnea mai are și noroc. A câștigat tragerea la sorți din interiorul PSD

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat, vineri seara, că echipa PSD a scris amendamentul pentru majorarea alocațiilor pentru copii, iar PNL nu are oameni care să știe economie.

„Echipa PSD: ministrul Muncii, ministrul de Finanțe, pentru că este vorba de impact bugetar, desigur”, a răspuns Teodorovici, vineri seara, într-o emisiune la Digi 24, când a fost întrebat cine a scris amendamentul din Legea bugetului pe 2019 privind alocațiile copiilor.

Ministrul Finanțelor a susținut că amendamentul l-a depus președintele PSD, Liviu Dragnea, pentru că s-a tras la sorți și acesta a ieșit câștigător.

Citește și: Vești bune! De luna viitoare se vor majora alocațiile

„În primul rând, noi la PSD suntem învățați să fim o echipă, că așa este normal să fim o echipă și nu contează că iese unul sau celălalt. Nu asta este problema la noi, cum văd la alți colegi, de la alte partide, încearcă să se afirme, dar, din păcate, o fac prost. Ideea acestui amendament (alocațiile pentru copii – n.red.), felul în care a fost propusă de către colegii liberali a fost indicată total greșit sursa de unde această alocație să fie acordată. Cu alte cuvinte s-a știut de la început. Sper că au în partid oameni care cunosc partea de Finanțe, economie, nu au dovedit, dar sper să fie așa. Atunci au propus ceva ce nu se poate aplica, adică o bătaie de joc în Parlament, încercând să iasă cu ceva din această discuție pe buget. Dacă rămânea în felul în care dânșii au propus acest amendament, era clar inaplicabil. Pentru că puteam să aveam această sumă de 2,1 miliarde de lei în buget pentru alocații, dar alocații care se acordau în baza unei Legi 61, dacă nu mă înșel, care stabilește aceste plafoane. Cu alte cuvinte, la plafoanele vechi dădeam aceeași sumă copilului cu toată că această sumă a fost alocată de la buget. De asta a venit președintele Dragnea cu această propunere, cu acest amendament ca să se poată această alocație… În programul de guvernare există această măsură asumată”, a afirmat Teodorovici.

Întrebat dacă PSD dorea să facă această modificare acum, ministrul Finanțelor a susținut că ministrul Muncii i-a trimis propuneri, tabele, simulări de alocații, majorări și așa mai departe.

„La noi așa este: prinzi ideea și o promovezi înainte, știind că fiind măsura noastră nu poți să votezi împotrivă, pentru că este măsura noastră”, a adăugat Teodorovici.

Când i s-a spus că liberalii acuză PSD că a aplicat această strategie, de a prinde ideea altcuiva și de a și-o însuși, ministrul Finanțelor a reacționat cu o nouă contră împotriva PNL.

„Tu, liberal, vezi-ți de partea ta de piață, pe care oricum nu o înțelegi, nu o simți, vii și intri în zona social și manipulezi, pentru că vii cu un amendament care nu se poate aplica. Fără amendamentul domnului Dragnea rămânea în aer acestă propunere”, a mai afirmat Teodorovici.

Citește și: Laura Codruța Kovesi aruncă bomba! Achitarea fostei șefe DNA în această perioadă nu este o coincidență

Ministrul Finanțelor a mai susținut că PNL a uitat copii cu dizabilități în momentul în care a făcut propunerea de majorare a alocațiilor.

„Fără ordonanța respectivă, ca să majoreze plafoanele, această alocație nu poate fi dată. Ea este prinsă cu 1 martie să se acorde alocațiile: de la 200 la 300 de lei, de la 84 de lei la 150 de lei. Atenție: colegii liberali, atunci când au propus, cam uită pe drum categoriile sociale, pentru că nu îi interesează oricum de partea socială. Au uitat exact copii cu dizabilități, i-au lăsat pe dinafară. (...) Mai mult, au propus doar pentru acest an. Felul în care a fost făcut amendamentul ei se gândeau la ce? Doar în acest an, în care PSD este la putere, sperând ca, atunci când vin ei la guvernare să nu mai aibă efect acea propunere. După mintea lor, au crezut că ne creează un cost, în cazul în care vrem să o aplicăm. După care, pentru că aceasta este legea bugetului, pentru că aceasta este legea bugetului, se face an cu an. Ideea este să o aplicăm de-acum înainte pentru că au nevoie copii și în anii care urmează”, a mai spus Teodorovici.