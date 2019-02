Teodorovici: 'Felul în care a fost propusă alocaţia pentru copii de liberali a fost indicată total greşit sursa de unde să fie această alocaţie acordată'

Majorarea deficitului la 2,76% din PIB a fost singura măsură posibilă ca să putem da alocaţii mărite copiilor de la 1 martie, dar ţinta de deficit pe 2019 nu va fi depăşită, a susţinut, vineri seara, la Digi24, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit agerpres.ro.

"Noi am mers în Parlament cu o propunere de 2,55% (deficit n.r.). Să majorăm acest deficit la 2,76% a fost singura măsură posibilă ca să putem da copiilor această alocaţie", a precizat Teodorovici.

Întrebat dacă majorarea acestui deficit ar putea pune probleme, iar la finalul anului ţinta de 3% din PIB să fie depăşită, el a răspuns: "Nu. Nu sigur nu".

"Niciodată pentru copii sau pentru zona socială şi nici pentru investiţii. Aţi văzut şi anul trecut, am avut planificat 2,97%, a fost 2,88% la finalul anului, cu toate că ţipa un mare specialist din zona opoziţiei că o să fie 5 şi ceva. Haideţi să luăm cifrele oficiale", a spus Teodorovici.

El a menţionat că fără emiterea unei ordonanţe în acest sens, copiii nu vor putea lua alocaţii majorate.

"Fără ordonanţa respectivă ca să majoreze plafoanele această alocaţie nu poate fi dată, ea este prinsă cu 1 martie să se acorde alocaţiile de la 200 de lei la 300 de lei, de 84 la 150 de lei, de la 300 (...).Atenţie, colegii liberali cam uită pe drum categoriile sociale. Au uitat exact copiii cu dizabilităţi, nu-i interesează. Mai mult, au propus doar pentru acest an. După mintea lor au crezut că ne creează un cost în cazul în care vrem să o aplicăm. Pentru că asta este Legea bugetului, se face an cu an. Ideea este să o aplicăm de acum înainte, deoarece copiii au nevoie şi în anii care urmează", a explicat şeful de la Finanţe.

Întrebat de ce şi-a asumat Liviu Dragnea, preşedintele PSD, aceste amendamente din zona socială şi nu a lăsat pe altcineva din PSD, un specialist în domeniul muncii, Teodorovici a precizat că "la PSD suntem învăţaţi să fin o echipă şi nu contează că iese unul sau celălalt".

"Ideea acestui amendament a fost următoarea: felul în care a fost propusă alocaţia pentru copii de colegii liberali a fost indicată total greşit sursa de unde să fie această alocaţie acordată. Cu alte cuvinte, s-a ştiut de la început. Eu sper că au oameni în partid care cunosc partea de finanţe, economie, adică sper, nu o pot dovedi şi atunci au propus ceva ce nu se putea aplica, adică o bătaie de joc, în Parlament, încercând să iasă cu ceva din această discuţie pe buget. Dacă rămânea în felul în care dânşii au propus acest amendament era clar inaplicabil, pentru că puteam să luăm această sumă de 2,1 miliarde de lei în buget pentru alocaţii, dar alocaţii care se acordau pe baza unei legi, 61 dacă nu mă înşel, care stabileşte aceste plafoane. Cu alte cuvinte, la plafoanele vechi dădeam aceeaşi sumă copilului cu toate că această sumă a fost alocată la buget. De asta a venit preşedintele Dragnea cu această propunere, acest amendament ca să se poată da această alocaţie", a subliniat Teodorovici.

Şeful de Finanţe a menţionat că această măsură exista în programul de guvernare, ca răspuns la afirmaţia moderatorului că PSD nu avea de gând să facă acest lucru din bugetul acestui an, adăugând că au fost discuţii cu propuneri şi simulări cu ministrul Muncii, Marius Budăi, pe acest subiect.

"Vă pot face dovada am avut discuţia ca Budăi, mi-a şi trimis propuneri, tabele, simulări, majorări de alocaţii, dar la noi aşa e, prinzi ideea şi vii şi o promovezi înainte, ştiind că era măsura noastră şi nu aveam cum să votăm împotrivă, că este măsura noastră. (...) Tu liberal vezi-ţi de partea ta de piaţă pe care oricum nu o înţelegi, nu o simţi, vii şi intri în zona socială şi efectiv manipulezi, pentru că vii cu un amendament care nu se poate aplica. Fără amendamentul domnului Dragnea rămânea în aer această propunere", a spus Teodorovici.

El a adăugat că amendamentul a fost scris de echipa PSD, împreună cu ministrul Muncii şi ministrul de Finanţe, "pentru că e vorba de impact bugetar".

Întrebat cum s-a decis ca domnul Dragnea să vină să depună amendamentul, răspunsul lui Teodorovici a fost "S-a tras la sorţi şi a ieşit domnul preşedinte Dragnea".