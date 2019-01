Teodorovici: 'Guvernul a decis să lase la nivelul autorităţilor locale 100% impozitul pe venit. Este vorba şi despre excedentul care există la nivel local'

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marţi, înainte de întâlnirea cu primarii de municipii, că va fi ascultat punctul de vedere al celor patru structuri asociative şi va fi "trasă" concluzia finală, precizând că "totul va fi mult mai bine în acest an", potrivit agerpres.ro.

"Guvernul a decis să lase la nivelul autorităţilor locale 100% impozitul pe venit. Aici este vorba şi despre excedentul care există la nivel local, adică 13 miliarde de lei. Este o teamă nejustificată (din partea primarilor - n. r.). 100% la nivel local înseamnă 5 miliarde de lei în plus în acest an faţă de 2018, plus această sumă de 13 miliarde de lei aproximativ, care există la nivel local ca excedent. Va trebui să discutăm şi aici acest lucru... Hai să ne uităm la ce va urma, că va fi totul mult mai bine în acest an! (...) Ascultăm punctul de vedere al celor patru structuri asociative şi după aceea o să vă comunicăm care este concluzia finală.(...) Au fost consultări. Acum tragem concluzia finală", a spus Teodorovici.

Anterior, ministrul Finanţelor a declarat, înainte de şedinţa Comisiei economice a Senatului, că proiectul de buget pe 2019 va fi publicat pe site pentru consultare publică după discuţia pe care o va avea cu reprezentanţii structurilor asociative la nivel local, menţionând că deficitul va fi "undeva la 2,55%".

"Despre buget vom discuta în momentul în care îl punem pe site pentru consultare publică, probabil că astăzi o să avem acest buget; după discuţia cu cei din structurile asociative la nivel local o să punem pe site şi bugetul", a afirmat ministrul, înainte de şedinţa Comisiei economice a Senatului.

Luni, Asociaţia Municipiilor din România (AMR) i-a solicitat premierului Viorica Dăncilă o întâlnire pentru a discuta despre bugetul pe 2019 şi cotele din impozitul pe venit ce vor reveni unităţilor administrativ teritoriale, invitând-o să participe la reuniunea Comitetului Director al AMR.

AMR susţine că i-a solicitat în mod repetat premierului consultări pe tema finanţării administraţiei publice locale şi este prima oară în istoria Asociaţiei când solicitările de dialog sunt refuzate. AMR mai arată că a aflat din "surse neoficiale" "speculaţii" în legătură cu cotele din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat destinat fiecărei unităţi administrativ teritoriale (UAT).

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert Negoiţă, a declarat marţi, la finalul reuniunii AMR, că membrii organizaţiei au hotărât să solicite Ministerului Finanţelor ca minimum o treime din bugetul naţional să revină administraţiei publice locale.

"Ne menţinem punctul de vedere referitor la cotele din impozitul pe venit şi, de asemenea, pot să vă spun că am făcut o analiză comparativă cu tot ceea ce înseamnă administraţie publică locală în UE. Administraţia publică locală în UE are pondere în bugetele ţărilor respective între 30 şi 60%. În România este cea mai subfinanţată administraţie publică locală din Europa, cu o cotă undeva sub 20%. Solicităm minim o treime din bugetul naţional pentru administraţia publică locală. Argumentul este că noi ne ocupăm de la sănătate, educaţie, transport, infrastructură de încălzire, infrastructură de străzi, bulevarde, salubritate. Tot ce înseamnă parcuri, locuri de joacă, spaţii verzi sunt în administraţia publică locală. Şi nu am menţionat toate domeniile. (...) 70% din tot ce înseamnă servicii publice sunt asigurate de administraţia publică locală şi nu avem nici măcar 30% din buget. Consider că este profund în neregulă. În consecinţă, solicităm minim o treime din buget către administraţia publică locală, în integralitatea ei - tot ce înseamnă comune, consilii judeţene", a afirmat primarul Sectorului 3.