Teodorovici jubilează după pozițiile guvernatorului BNR și Agenției Fitch: 'O laudă și o (re)confirmare care demontează niște declarații politice'

Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici jubilează după ce guvernatorul BNR Mugur Isărescu l-a lăudat pentru capitalizarea CEC-ului, iar agenția de rating Fitch a reconfirmat ratingul de țară al României la BBB- și perspectiva stabilă. Aceste două poziții oficiale înseamnă mult mai mult decât orice declarație politică îndreptată împotriva mea, susține Teodorivici pe Facebook.

„O laudă și o (re)confirmare care demontează niște declarații politice

„Îi transmit felicitări pentru capitalizarea CEC-ului. Lucru mare”, spune Mugur Isărescu, ieri. Tot ieri, „Agenția de rating Fitch a reconfirmat atât calificativul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală, cât și perspectiva stabilă”, informează un comunicat oficial al agenției de rating.

Norica Nicolai, șefa de campanie a lui Mircea Diaconu, somație de ULTIMĂ ORĂ către BEC

Aceste două poziții oficiale, ale Guvernatorului BNR, despre care se poate spune orice, dar nu faptul că mi-ar ține partea necondiționat, și a Agenției Fitch, despre care se poate spune orice, dar nu faptul că ar face rabat de la profesionalism, înseamnă mult mai mult decât orice declarație politică îndreptată împotriva mea.

Recapitalizarea CEC este unul dintre proiectele mele de suflet, pentru că eu cred în nevoia unei bănci românești puternice, care să aibă o cotă de piața puternică, care să lucreze pentru români și pentru mediul afaceri românești și care să păstreze profitul în țară. M-am luptat pentru recapitalizarea CEC în România și la Bruxelles și mă bucur să văd că rezultatele muncii mele sunt recunoscute, pentru că această măsură este una profund pozitivă.

Reconfirmarea ratingului de țară nu este o surpriză pentru mine, și nici pentru profesioniștii din finanțe. Noi știm ce am făcut și cât de serios am abordat problemele finanțelor românești și ale economiei românești. Faptul că unii care nu știu să citească un bilanț s-au grăbit să submineze munca noastră și să o critice nu înseamnă nimic. Am lăsat România o țară mai dezvoltată, mai bogată și cu perspective stabile. Hai să vedem ce o să facă neofiții.

Pentru recapitalizarea CEC, și pentru toată munca lor în acești ani pentru stabilizarea și dezvoltarea economiei românești, aș vrea să le mulțumesc colaboratorilor mei din Ministerul Finanțelor Publice, niște profesioniști adevărați! Acestea sunt și succesele lor, în egală măsură cum sunt ale mele”, scrie Teodorovici pe Facebook.