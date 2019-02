Teodorovici, modificarea OUG 114: La CE, am avut discuții informale cu câțiva miniștri de finanțe

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a declarat, duminică seara, că OUG nr. 114/2018 a fost făcută în echipa guvernamentală, iar presiuni de modificare există din partea altor miniștri de finanțe din Uniunea Europeană. O decizie peste cel mult două săptămâni.

„A fost un lucru de echipă. Aici sunt mai multe sectoare pentru care au fost făcute modificările, într-un singur act”, a afirmat, duminică seara, Eugen Teodorovici, într-o emisiune la Antena 3, întrebat a cine a avut ideea OUG nr. 114/2018 - Viorica Dăncilă, el, Liviu Dragnea, Darius Vâlcov etc.

„A fost de numită Ordonanța Orlando - de ce anume nu știu?”, a continuat, zâmbind, ministrul Finanțelor. „Da”, a continuat, pe acelați ton, întrebat dacă sună bine această formulă.

„Este o ordonanță făcută de întreaga echipă guvernamentală pe fiecare sector în parte. Nu a fost ideea cuiva, dar este un act normativ, l-am denumit eu la un moment dat, poate cel mai important de după Revoluție, pentru că atacă zone foarte sensibile. Au fost nemulțumiri înainte să dăm acest act și, desigut și după ce el a intrat vigoare. Foarte multe presiuni înainte și după cel el a intrat în vigoare”, a adăugat Teodorovici.

Cele mai mari presiuni au venit din „interiorul administrației publice, pe fiecare sector în parte, pe fiecare minister implicat în avizare, din partea altor structuri care au dat puncte de vedere și, din afara sistemului public, din țară, dar și din afara țării”, potrivit ministrului Finanțelor.

„La Comisie (Comisia Europeană - n.red.), am avut discuții informale cu câțiva colegi de la nivel european, câțiva miniștri de finanțe care au fost contactați de companii, să spune din România, pe anumite sectoare de activitate și care, făcând lobby pe lângă acei miniștrii, încercau, prin acest voci, să fiu convins să fac anumite modificări. Nu am plecat de la ideea de a face sau de a nu face, am plecat de la ideea de la care suntem deschiși. Și astăzi avem o discuție cu cei care au argumente de adus. Foarte important de reținut: mi-aș fi dorit foarte mult să avem un dialog mai larg, înainte să fie acest act aprobat în Guvern, dar am motivat acest dialog extins, că erau presiunile foarte mari și n-ar fi ieșit un astfel de act normativ”, a precizat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Oficialul citat a reamintit de scrisorile trimise de Banca Centrală Europeană (BCE), de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

„Nu cred că este vorba de interes (din partea ALDE de a modifica OUG nr. 114/2018). Sunt foarte multe cereri de discuții de la diferite structuri, companii. Cer audiențe - ba la mine, ba la premier, ba la președintele Dragnea, ba la președintele Tăriceanu. Normal că unii dintre ei sunt foarte convigători. Nu plec de la ideea că n-ar avea dreptate unii dintre ei. Foarte bine că-și exprimă punctele de vedere, pe la astfel de întâlniri, după care dânșii discută la nivel de Coaliție, ne cer un punct de vedere nouă tehnic, Ministerul Finanțelor, Energie. După aceea va avea loc o discuție, probabil săptămâna viitoare sau în două săptămâni, maximum, se va discuta, probabil, și un astfel de subiect, ca să se ia o decizie (modificarea OUG nr. 114/2018 – n.red.)”, a menționat Teodorovici.

Ministrul Finanțelor a susținut că nu există presiuni mai mari din partea ALDE pe anumite domenii, ci pe anumite sectoare.

„Peste tot vine și la comisiile parlamentare. Toți au trimis în toate părțile. Cei din zona bancară au trimis CSAT-ului și președintelui pentru a se discuta, pe ordinea de zi, la următoarea întâlnire acest subiect: zona bancară. (...) Fiecare în zona în care speră să găsească un lobby întors spre România. În modul acela se face – când faci o scrisoare către București «Știți poate nu este cea mai bună cale». Aceasta este practica internațională. Nouă ni se pare ceva ciudat, dar acestea au loc oriunde în lume”, a concluzionat Teodorovici.