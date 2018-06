Teodorovici salută proiectul mamut al lui Dragnea: 'Sunt de acord cu el'. Informații cruciale despre Fondul Suveran

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că este de acord cu proiectul privind Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii în forma adoptată miercuri de Parlament.

"Aşa cum astăzi a fost votat Fondul Suveran, eu sunt de acord cu el. Ca şi mecanism. (...) Am fost de foarte multe ori în discuţiile pe care le-am avut cu investitori străini vizavi de acest instrument, de momentul la care va putea deveni operaţional, deci interes există. Vizavi de acest mecanism, am auzit şi azi în Parlament fel de fel de acuze nefondate - că cineva fură banii. Nu. Sunt companii profitabile, asta a fost o condiţie - ca acele companii să facă parte din Fond. Doi - chiar ieri am avut un amendament pentru a ne asigura odată în plus că ceea ce va intra în fond ca şi acţiuni din partea acestor companii se va face pe baza unei analize foarte clare, pentru ca fondul să nu fie clasificat în buget ca instrument financiar", a susţinut Teodorovici la Parlament.El a menţionat că s-a aprobat un capital de lucru de două miliarde de lei şi produsul social de nouă miliarde, iar plăţile se vor face în tranşe.

"Se fac plăţile în tranşe, prima tranşă este de 200 de milioane, iar restul de tranşe se fac atunci când există şi investiţii, dar nu se transferă banii în mod automat către acest fond. Întreba cineva care este avantajul unei companii aflate acolo faţă de situaţia de astăzi. Fiind în zona aceasta, acest Fond acţionând în piaţă, putând să se împrumute, să vândă titluri - să spunem - la un cost mult mai scăzut, acele investiţii pentru acea companie se fac la un alt cost. Sunt avantaje că aceste companii să fie împreună", a adăugat ministrul Finanţelor.



Potrivit acestuia, important este modul în care se face selecţia membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului.



"Partea importantă care urmează după ce această lege este publicată în Monitorul Oficial este modul în care se face selecţia acelui Consiliu de Supraveghere - acele nouă persoane care se vor numi pe acelaşi criterii ca în ordonanţa corporativă. Deci, aceleaşi principii. Criteriile sunt foarte importante, pentru că acei oameni trebuie să aibă experienţă de piaţă. Iar statul nu poate numi mai mult de două persoane în acest bord de nouă supraveghetori ai Fondului Suveran, bord care analizează, aprobă strategiile pentru companiile respective. Deci, nimic noi, nimic fantastic", a mai declarat Teodorovici.

Ministrul a precizat că există o corespondenţă permanentă care arată "foarte clar" că forma adoptată în Parlament este agreată de către cei de la Eurostat.



Întrebat dacă există o limită până la care pot fi vândute aceste companii, Teodorovici a spus: "Nu, nu este o limită".



Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), după ce în Comisia pentru politică economică au fost aduse mai multe amendamente care prevăd inclusiv majorarea aportului în numerar la 9 miliarde de lei şi suplimentarea listei de operatori economici cu zece companii.



Potrivit proiectului, adoptat cu 174 de voturi "pentru", 98 "împotrivă" şi trei abţineri, a fost majorat capitalul social al FSDI, aportul în numerar fiind de 9 miliarde de lei, faţă de 1,85 miliarde de lei, cât prevedea forma votată de Senat. Vărsămintele aferente aportului în numerar la capitalul social iniţial al FSDI vor fi efectuate astfel: 200.000.000 de lei în numerar la constituire, iar diferenţa în termen de cinci ani.