Teodorovici se spală pe mâini: 'BOMBA' inflaţiei, plasată în braţele predecesorului. 'Trebuie să respecte ţintele pe care dânsul le-a propus'

Actualul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Ionuţ Mişa, a fost anul trecut ministru al Finanţelor, ţintele propuse de acesta au stat la baza bugetului pentru acest an, iar el trebuie să le respecte în acest an, a afirmat joi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

În luna martie, Ionuţ Mişa, fost ministru al Finanţelor în Guvernul Tudose, a fost numit preşedinte al ANAF, fiind propus de Teodorovici.

Bugetul pentru acest an a fost construit pe baza ţintelor propuse anul trecut de Mişa, iar acesta trebuie să respectele promisiunile, a atras atenţia, joi, Teodorovici.

”Ionuţ Mişa a fost anul trecut ministru de Finanţe, a propus nişte ţinte pe baza căruia s-a construit bugetul pentru acest an. Noi am votat acest buget (...) iar acum trebuie să respecte ţintele pe care dânsul le-a propus. (...) El are experienţă, a văzut, ca ministru, ansamblul economiei, are sprijin din partea mea”, a afirmat Teodorovici, la Antena 3.

Guvernul estimează o creştere a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,5% în acest an, până la 907,85 miliarde lei (196 miliarde euro), o inflaţie medie anuală de 3,1%, un curs mediu de 4,55 lei/euro şi un câştig salarial mediu net lunar de 2.614 lei.

Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu încadrare în ţinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

