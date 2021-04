ÎPS Teodosie, despre ridicarea restricțiilor în noaptea de Înviere: Sunt încântat de Klaus Iohannis

ÎPS Teodosie s-a declarat miercuri încântat de garanțiile oferite de șeful statului că în noaptea de Înviere toate restricţiile de circulaţie se elimină și autoritățile nu se vor amesteca în organizarea slujbelor.

„Eu cred ca au devenit realisti. Au vorbit cu respect, sa nu fie vreun amestec in slujba Invierii. Sunt chiar incantat de modul in care a vorbit dl Presedinte, e o mare diferenta fata de anul trecut, poate ca a invatat destule. Acestea sunt cuvintele unui lider responsabil care respecta libertatea religioasa si slujba de Paste (...) Vom intra in Biserica doar daca va fi ploaie sau furtuna”, a spus ÎPS Teodosie la Antena 3.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că, în noaptea de Înviere, restricţiile de circulaţie impuse în contextul pandemiei de COVID-19 se ridică, subliniind că autorităţile nu se amestecă în felul în care vor fi organizate slujbele.

"Ne pregătim cu toţii de marea sărbătoare a Învierii Domnului şi vreau să ne pregătim foarte bine, nu doar acasă, ci vreau să ne pregătim foarte bine în societate. Şi, pot să vă spun, de pe acum, câteva lucruri certe care au fost discutate cu reprezentanţii Bisericii, în special cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe. În noaptea de Înviere, restricţiile de circulaţie se ridică, aşadar creştinii vor putea să participe la slujbele de Înviere. Nu vor trebui să completeze declaraţii, vor merge, pur şi simplu, la Biserică. Deci, repet, în noaptea de Înviere, fiecare creştin poate să meargă la Biserică dacă doreşte. Biserica va organiza slujba aşa cum este datina. Nu ne amestecăm în felul în care vor fi organizate slujbele la Biserică. Ştim cu toţii că prima parte a slujbei se ţine afară, după care o parte intră în Biserică. Creştinii merg la Biserică să ia lumină, să ia Paştele şi eu îmi doresc, şi aşa vom organiza lucrurile, ca totul să se desfăşoare în linişte şi în bună rânduială", a afirmat Iohannis.

Preşedintele a amintit că aceste lucruri sunt deja prevăzute în Hotărârea de Guvern privind starea de alertă care este în vigoare şi a adăugat că nu vor exista modificări în aceste reglementări.

"Deci, nu vor fi restricţii suplimentare în noaptea de Înviere, dimpotrivă, în noaptea de Înviere, vor fi mai puţine restricţii, fiindcă ne dorim ca oamenii să poată merge la Biserică", a transmis şeful statului.