Teorie liberală: PSD nu depune moțiunea de cenzură în vârful pandemiei

Deputatul PNL Cezar Preda a declarat duminică la Antena 3 că nu crede că PSD va depune o moțiune e cenzură.

„Vă dau un motiv. Nu se depune niciodata intr-o tara responsabila tocmai in momentul in care pandemia capata un nou varf. In niciun caz nu lasi o tara fara guvern in asa moment. Niciun om serios nu va depune motiune de cenzura in urmatoarele saptamani”, a declarat liberalul.

Cezar Preda a menționat că și dacă PSD va depune totuși moțiunea de cenzură, nu se vor strânge voturi pentru adoptarea ei.

Citește și: Adrian Năstase: Liviu Dragnea a fost pedepsit și din afară